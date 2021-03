Los hospitales de Alicante retoman las operaciones por las tardes para aligerar la lista de espera

La caída de ingresos hospitalarios por coronavirus de la últimas semanas está permitiendo a los hospitales de la provincia de Alicante recobrar la normalidad y ponerse a trabajar para reducir la enorme lista de espera que se ha generado con la tercera ola y que obligó a suspender operaciones y pruebas diagnósticas.

Dentro de esta vuelta a la normalidad, los hospitales de la provincia ya comienzan a recuperar el llamado plan de autoconcierto, en el que participan médicos y enfermeros que por las tardes, fuera del horario habitual de trabajo y de manera voluntaria, operan para sacar a pacientes de la lista de espera. Este tipo de intervenciones fueron de las primeras que se suprimieron a mediados del mes de enero, cuando arreció la tercera ola de la pandemia.

En el caso del Hospital General de Alicante este tipo de intervenciones se retomaron a finales de la semana pasada y de momento se están aplicando en servicios como Traumatología de adultos y de niños, Cirugía Infantil, Urología, Unidad del Dolor, Cirugía General, Cirugía vascular y Ginecología. De momento se hacen de manera prioritaria operaciones que no requieren ingresar al paciente, con el objetivo de tener un numero suficiente de camas libres por si se produjera una nueva ola de la enfermedad. Se ha establecido una programación de lunes a viernes con aproximadamente entre diez y doce quirófanos programados cada tarde, señalan desde el centro sanitario.

En el Hospital Marina Baixa también se está dando prioridad a las operaciones que no requieren ingreso hospitalario en especialidades que suelen tener mayor lista de espera, como es el caso de Oftalmología y Traumatología.

Hay centros sanitarios, como es el caso del Hospital de Sant Joan, que continúa con una elevada presión en las zonas de críticos, por lo que aún no han podido retomar estas operaciones. Desde este centro sanitario señalan que posiblemente la semana que viene, o como mucho la siguiente, se vuelva a operar por las tardes.

La tercera ola de la pandemia ha impactado especialmente en los pacientes que llevan esperando más de seis meses una operación, cuya cifra ha aumentado un 17% en el mes de enero, último periodo sobre el que Sanidad ha dado cifras. En la provincia de Alicante hay más de 7.700 enfermos que llevan más de 180 días a la espera de que su hospital les llame para pasar por quirófano. Son los que más tiempo llevan, porque la lista de espera en global suma más de 23.000 enfermos en total en la provincia.

Aumento de la demora

En estos momentos, según la Conselleria de Sanidad, la demora media para una operación es de 115 días en la provincia, casi 20 días más que el mes anterior. Como es habitual, esta cifra se calcula haciendo una media de todas las especialidades, lo que oculta casos de enfermos que llevan más de un año esperando una intervención.

Los hospitales de Sant Joan y el General de Alicante son, según estas cifras de Sanidad, los centros que más tiempo tardan en llamar a un paciente para ser operado, 163 días y 161 respectivamente. Las concesiones administrativas se encuentran en el extremo contrario, con 66 días en el caso del hospital del Vinalopó y 57 en el de Torrevieja.

No obstante, sindicatos como CC OO o el Sindicato Médico ya han advertido de que estas cifras de demora son sólo la punta del iceberg, ya que durante estos meses son muchos los enfermos que no han podido acceder al especialista y por tanto no han entrado en lista de espera.

Artroscopias y prótesis de rodilla y cadera, las que más retraso tienen

Los pacientes que necesitan entrar al quirófano para una artroscopia deben esperar 164 días de media. El mismo periodo de tiempo aguardan quienes necesitan una prótesis de rodilla y algo menos, 148 días, los enfermos que necesitan un prótesis de cadera. Son las tres intervenciones que más días mantienen a los pacientes en lista de espera actualmente. Las tres de Traumatología, la especialidad con más retrasos. Para operarse de los juanetes hay que esperar 136 días y 95 si se padece un problema de túnel carpiano. En otras especialidades también se registran listas de espera elevadas. Por ejemplo, las operaciones de fimosis acumulan un retraso de 160 días y las cataratas, 94 días.