Malestar entre el personal de los centros sanitarios pequeños por el retraso en recibir la vacuna

Una situación que también está viviendo el personal del Centro Dermatológico Estético de Alicante, el del Instituto Bernabeu o el de las clínicas de Asisa, entre otros, donde tampoco se ha vacunado aún a nadie.

La responsable de Recursos Humanos del Centro Dermatológico, Elena Asín, corrobora el malestar que la espera está provocando en la plantilla máxime cuando el miércoles de la semana pasada le pidieron el listado del personal a vacunar, el jueves le confirmaron las treinta dosis que necesitan y el martes de esta semana se encontró con que le reclamaron que cumplimentara otro escrito con más datos de los trabajadores y le comunicaron que se había excluido a los auxiliares, cuando hasta ese momento se contaba con ellos.

Al correo que acto seguido envío a la Conselleria de Sanidad explicando por qué debe ser vacunado el personal auxiliar de su centro, donde además se derivan desde la pública pacientes para el tratamiento de patologías vasculares como angiomas, aún no ha tenido respuesta. Asín sostiene que al tratarse de un centro dedicado a las patologías dermatológicas, el personal ha de aplicar los tratamientos a pacientes que se tienen que retirar su mascarilla y por periodos superiores en muchos casos a los 15 minutos, con lo que el riesgo que corren es evidente.

«Aberración y barbaridad»

La presidenta del Colegio de Médicos de Alicante, Isabel Moya, no solo comparte esta preocupación sino que le parece «aberrante» y «una barbaridad» la exclusión del personal auxiliar . «Es un agravio comparativo con la Sanidad pública, donde se ha ido vacunando sin distinciones entre el personal de primera línea y el resto».

Pero poco más de lo que ha hecho el Colegio, como fue recurrir a la Justicia para garantizar la vacunación del personal de la privada en igualdad de condiciones con la pública, puede hacer para solventar el problema de un colectivo, el de los profesionales sanitarios por cuenta ajena, cuya vacunación Sanidad puso en manos de las mutuas.

Cuestión aparte son los profesiones por cuenta propia, de los que alrededor de 230 han sido citados la próxima semana en el Hospital General de Alicante para que se le administre la vacuna con el «sin sentido», explica Moya, «de que hay médicos mayores de 80 años que siguen ejerciendo en su consulta privada y que han sido vacunados antes por su grupo de edad que por su condición de facultativo».

Aunque es difícil dar una cifra exacta porque de las clínicas privadas pequeñas habría que excluir a aquellos profesionales que ya hayan sido inmunizados porque trabajen además en otros centros donde ya se ha administrado la vacuna, los afectados por la demora podrían rondar los 120 médicos a los que habría que sumar el resto del personal.

Con todo, no es la única disfunción que la presidenta del colectivo médico ve en el sistema de vacunación. «Nos encontramos con que no se ha acabado de inmunizar a un grupo cuando empiezan con otro, con lo que da la sensación de que se está vacunado a todo el mundo pero los grupos no se concluyen. Ahora, por ejemplo, sin acabar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se va comenzar con los docentes», se queja Moya.

Especialidades que se quedan fuera: ginecólogos

El personal auxiliar de los centros sanitarios privados pequeños no ha sido el único excluido de la administración de la vacuna contra el covid que la Conselleria de Sanidad ha puesto, en este caso, en manos de las mutuas. También se han hecho distingos entre las especialidades, de las que han sacado, entre otros, a los ginecólogos. Una decisión que, en el caso del Instituto Bernabeu, hace todo el personal de sus centro desconozca cuándo vas a ser inmunizado.