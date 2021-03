Más de 5.000 negocios se reinventan para evitar la quiebra

Reinventarse o morir. El 25% de los pequeños comercios que siguen vivos en la provincia de Alicante buscan nuevas fórmulas para mantener su actividad tras la quiebra de más de 4.000 establecimientos desde que empezó la pandemia, la sexta parte de un tejido productivo que daba empleo a más de 30.000 personas. Autónomos y pequeños empresarios optan por transformarse e intentan mantener la actividad económica con tiendas online o fórmulas como la entrega del producto a la puerta de casa, prestación de servicios a domicilio, y estrategias para gastar menos en recibos y alquiler como compartir en un mismo local actividades económicas complementarias. Unos 5.000 negocios son los que están optando por esta política, según la Confederació de Comerç d’Alacant, Castelló y Valencia (Confecomerç). Esto supone que uno de cada cuatro comercios de la provincia se han reinventado, «llevando pedidos a domicilio, atendiendo por WhatsApp y utilizando nuevas fórmulas que anteriormente no estaban en uso, pero que la pandemia ha motivado su implantación», explican desde una de las principales patronales. Con ello se pretende parar la sangría de cierres. Hay otros 4.000 comercios al borde del precipicio y el sector teme que, a este ritmo, a final de año se haya perdido un tercio de los 25.000 establecimientos que existían en la provincia antes del covid.

¿Y cómo se reinventa un negocio? La receta es amplia: desde cambiar de modelo o sector a compartir espacio dos actividades complementarias (como una tienda de moda hombre y ceremonia y floristería) hasta entrar en el mundo digital combinando la tienda física con múltiples canales -todas las plataformas digitales de venta-, «que es lo que nos va a permitir seguir adelante», señala Vicente Armengol, presidente de la asociación de comerciantes Corazón de Alicante y recién elegido vicepresidente segundo de la patronal Facpyme.

Los hermanos Rubén y José Francisco Camarasa decidieron en plena pandemia dar un giro a su negocio mayorista de frutas y verduras en Mercalicante (Bioko), fundado en 2013 para vender el producto in situ a las fruterías que iban a por género, y servir a comedores escolares y a la hostelería. Con el cierre obligado de este sector por la pandemia perdían más de la mitad de su negocio y tuvieron que reinventarse. La prueba piloto fue el confinamiento, cuando empezaron a repartir a domicilio, «no fue mal y decidimos mantener el servicio. La gente lo está aceptando muy bien, lo que nos ha sorprendido bastante», explica uno de los impulsores de este negocio familiar. La venta a la puerta de casa supone ya el 20% de su facturación.

Los hermanos Camarasa dan a conocer sus dos puestos de frutas y verduras en Mercalicante a través de Instagram y Facebook, «se ponen en contacto, nos llaman, preguntan dudas y compran. Llevamos todo tipo de frutas y verduras a domicilio, un género muy variado, fresco porque lo trabajamos al día, de Almería, de la Vega Baja, todo producto nacional, que tiene mucho aguante».

Sirven ya a medio centenar de clientes a domicilio a la semana, en Alicante, Elche, Torrellano, Sant Joan, Mutxamel, San Vicente y El Campello, con pedidos mínimos de 20 euros y hay clientes que compran género para 15 días.

«El confinamiento nos permitió dar el salto y disponer de una fuente de ingresos que no teníamos. Cada vez tiene mayor aceptación y vamos a seguir llevándolo», explica Rubén Camarasa.

La peluquera canina Elisa Jordán recorre las poblaciones de l’Alacantí y las partidas rurales en un negocio propio que va sobre ruedas: se trata de una furgoneta en la que arregla a los perros y de momento le va bien. «Se me ocurrió cuando trabajaba como peluquera en una clínica veterinaria, donde estuve 15 años. Me di cuenta de que no traían a los perros de campo porque la gente tenía que subirlos en el coche, o bien había que ir a por ellos y cobrarles el desplazamiento, lo que les tiraba para atrás». Con Pekedog, que es como se llama su negocio, se mueve con libertad por el extrarradio y las pedanías. «Los subo, los arreglo dentro y los vuelvo a entregar. La furgoneta está equipada como peluquería canina, con sus depósitos para agua caliente y sus permisos, homologada». Cuando acabó el confinamiento tras el primer estado de alarma, experimentó un importante auge en su trabajo después de meses en los que los dueños no podían arreglar a sus perros, dándoles un manguerazo de vez en cuando.

«La gente mayor de Mutxamel o San Vicente me llamaban porque les daba miedo salir de casa. Iba con la furgoneta a su puerta a arreglar a los perros y los volvía a entregar. Para ellos es más cómodo, y para mí una forma de reinventarme y de mantener una actividad económica porque hoy en día sufragar un local es difícil». La peluquería canina sobre ruedas se ha convertido en el medio de vida de esta pequeña empresaria, que es también entrenadora de perros. «Sobrevivo de las dos cosas. Ahora mismo tengo siete perros de una misma casa, a lo mejor en un día tengo cuatro o cinco perros». De media, un centenar al mes a los que corta el pelo, baña, corta las uñas, limpia los oídos y realiza vaciado de glándulas. Paga el impuesto de autónomos y la ITV de la furgoneta dos veces al año, «pero me ahorro el alquiler del local y tengo la libertad de poder moverme. En un establecimiento los días se hacen largos».

No obstante, admite que «es complicado porque hay mucha gente sin trabajo y cuando uno está en paro llevar al perro a la peluquería no es una prioridad. Ahora viene el verano y se nota. Hasta agosto la peluquería estará a tope». En su carta de precios está el baño a 16 euros, el corte de pelo de perro pequeño a 20 euros, grande 48 euros, y «55 euros si nos metemos en un mastín, aunque ese tipo de pelo aconsejo no cortarlo sino bañarlos y peinarlos bien». Elisa también promociona su negocio por internet y redes sociales, por las que le sale mucho trabajo pese a que, confiesa, no era muy aficionada. Opina que al hilo de la pandemia se están reformulando muchos negocios. Ahora se plantea hacer vídeos y seminarios de educación canina y cursos por internet.

Entrenador personal desde hace 25 años y experto en artes marciales, Cristian Benito, de 45 años, pone en forma a domicilio. Sus miras a la hora de trabajar están puestas contra el sedentarismo, confiesa: «que la gente se mueva más y mejore su forma física, es mi objetivo y mi línea de trabajo», explica. Su idea de ir a casa de sus clientes a ejercitarles nació después de que su mujer, también profesional del sector, y él mismo, se quedaran en paro tras quebrar a los cinco meses de su inicio un proyecto nuevo que dirigían por la pandemia de covid-19.

«Tuvieron que cerrar, nos despidieron y decidimos llevar nuestra profesión a los domicilios», señala el entrenador. Tienen clientes por toda la provincia, con dos o tres sesiones semanales cada uno de ellos, y de momento les da para sobrevivir sumándose a su faceta presencial el trabajo de su mujer online, centrado en la línea de meditación, yoga y mindfulness. La media de los clientes de la marca fundada por este deportista, Natural Free Move, son personas a partir de 40 años «poco activas, sedentarias o con algunas dolencias que necesitan entrenamiento de fuerza básico». La pareja cree en su línea de trabajo y quieren seguir por su cuenta, como cada vez más personas. «Conozco profesionales de la salud, como fisioterapeutas, que van a domicilio, y otros emprendedores que se están adaptando a trabajar por cuenta propia gracias al mundo digital. De todo el sector de deportes, nutrición, psicología e incluso profesionales que dan clases de música online».

El universo digital es el nuevo medio de negocio de Bazar Madrid, un comercio tradicional de cuatro generaciones fundado por Antonio Carrasco a finales de los años 40 en la Rambla, cuando empezaba el turismo y se vendían castañuelas pintadas con toros, sombreros de playa y souvenirs. La tienda, que fue cambiando de sede en función de la demanda (Portal de Elche, Alfonso el Sabio, Navas) estuvo después en manos de Isabel Rodríguez, de 73 años; y en su etapa más reciente la ha dirigido Cristina Carrasco, la nieta, de 49 años, que dejó su trabajo en una asesoría para seguir la tradición familiar. Hace unas semanas echó la persiana para desaparecer como comercio físico. Ahora está solo en internet y lo gestiona en cuarta generación Isabel Cano, de 21 años, que se ha formado en Administración y Dirección de Empresas. La artesanía festera en la que siempre han estado especializados se puede encontrar en el universo digital. La crisis que ha causado el covid les ha obligado a reconvertir este negocio especializado en tienda online (venden a través de la red abanicos a Francia o Italia) ya que con la caída del consumo y de la facturación en un 90% les resultaba imposible pagar 1.000 euros mensuales de alquiler de local. Otro ejemplo de nuevo formato de comercio es la alianza de distintas variedades de alimentación como pan, carnes y frutas unidas en un mismo local, novedoso negocio del que ya hay ejemplos en la provincia de Alicante.

Redes sociales y canales web, nuevas herramientas

Los comercios y actividades económicas han encontrado un gran aliado para extenderse en las redes sociales y en la venta online por canales web, así como en el WhatsApp. Los comerciantes consultados afirman que se ha convertido en un medio de comunicación directa con sus clientes «y en breve hasta podremos vender a través de la mensajería instantánea». Consideran esencial un buen posicionamiento en los buscadores como Google para que los potenciales clientes les puedan encontrar más fácilmente y generar el tráfico necesario hacia los canales de venta. Sin esta adaptación, temen que el 70% del tejido comercial de la provincia podría perderse por el camino. De ahí, la aceleración de la digitalización de los comercios: las ventas online crecieron en un 20% en el último trimestre de 2020.