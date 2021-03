Aprobado general y cultura del esfuerzo, un mal maridaje

«Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio o chorro, pretencioso estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor». (Cambalache, Gardel/Discépolo. Buenos Aires, 1934). Casi noventa años después de este tango universal, parece que no hemos aprendido nada. Quizá por aquello de pertenezco a aquella generación escolar, a caballo entre la educación espartana de los años 60 y anteriores, y las nuevas tendencias que comenzaron a aflorar en la España de principios de los 80, me resulte difícil entender, por mucho que parezca que la pandemia del covid pueda taparlo casi todo, que la Conselleria de Educación apueste, de nuevo, por el aprobado general este curso. Una iniciativa para paliar, si cabe, las dificultades de los alumnos y las alumnas para asimilar las materias durante la pandemia, bien sea en las clases presenciales, donde la distancia y las medidas de higiene son hoy más importantes que la gramática, o en el formato online, el sistema del futuro.

Un amigo, padre de una alumna recién llegada a la adolescencia y, por lo tanto, «rebelde sin causa», me confesaba tras leer la noticia en la portada del periódico hace una semana, que esperaba que no la viera su hija, a la que no hay manera de que entre en razón y coja los libros. La chavala, un encanto por cierto, está en otros registros, como nos ocurre a todos, incluido yo, cuando llegamos a los 15 años, pero en mi caso, entonces, el sistema trataba de no darnos alas. Educación abrió el debate hace unos días, y desde el minuto uno ha habido más detractores que aliados. El tema se las trae, porque da el qué pensar dónde queda la cultura del esfuerzo. No, no estoy hablando de las consignas neoliberales, ni de aquellas que nos trasladaban padres, curas, y profesores, tampoco de la clásica frase de nuestros abuelos, cuando nos machacaban con aquello de que «para ser algo en la vida hay que esforzarse en el estudio», sino de la realidad.

No conozco a nadie que no haya logrado el éxito sin trabajo, bueno, quizá sí en algún ayuntamiento o el propio Parlamento haya algún ejemplo, pero como en todo, excepcional. Desde el Nobel al deportista de élite, ese al que vemos al volante del coche último modelo, pero que empezó andando. No voy a recordar a Rafa Nadal, que entrena hasta durmiendo. Por eso ahora, pasado el ecuador del curso escolar, el que haya alguien que plantee el aprobado general, y traslade al año que viene recuperar las materias y el tiempo perdido del curso anterior me parece, sinceramente, un sinsentido que ni nuestros hijos, ni los padres ni los profesores debieran admitir, porque no se está haciendo otra cosa que retrasar un problema. En un mundo tan duro y competitivo como el que les ha tocado vivir a las generaciones actuales, en el que ni ser el número uno te garantiza un buen puesto de trabajo –pregunten a muchos reponedores de los supermercados-, no se puede bajar la guardia. El aprobado general no perjudica, además, solo a los malos estudiantes, también a los buenos, que ven como su sacrificio, dedicación y esfuerzo se devalúan.

Y cuando hablaba del fracaso personal que delata a la persona que se refugia en la pandemia para ofrecer atajos, me refiero a que muchos alumnos y alumnas pagan lo que no han sabido gestionar otros, no todos por supuesto, en colegios e institutos. Porque si no, ¿a qué viene ahora, a medio curso, plantear el aprobado general, flexibilizando, incluso, las notas del último curso del Bachillerato? ¿Y después? Quién le explica a ese alumno el palo que recibe en la prueba de acceso a la Universidad o que en junio se quede sin posibilidad de acceder al grado por el que soñaba desde que comenzó a estudiar. O a los jóvenes que ya en la Universidad se dan cuenta de que no tienen la base necesaria para seguir en el grado, o los muchos que, simplemente, sonrojan al profesor que ha de interpretar la redacción de sus textos al comprobar el bajo nivel de su gramática y vocabulario.

La pandemia del covid ya ha terminado por reducir los contenidos en los institutos desde el año pasado aumentado la desesperación e, incluso frustración, de muchos docentes, que ven como sus alumnos llegan a confundir, y no en Primaria sino en Bachillerato, los años con los siglos porque, aunque pueda provocarles la sonrisa puntual, se trata de un ejemplo real y repetido. Esta es la situación que viven los profesores de los cursos próximos a la PAU en muchos institutos de la provincia, donde la enseñanza a base de emociones ha sustituido al álgebra. Por supuesto que nuestros hijos necesitan vivir experiencias, empatía, pero también a poner puntos en sus textos. Pasar de Secundaria a Bachiller es un salto importante. Muchos alumnos lo están dando al vacío.

Para mí, y conozco profesores que también lo sostienen, que el aprobado general se quiera justificar por las dificultades añadidas del covid responde a un concepto de la educación que no tiene en cuenta que las circunstancias deben iguales para todos. Hay profesores que ven, por ejemplo, con desolación que hay alumnos que no se han conectado ni una sola vez a ninguna de las clases online por su falta de interés, y porque tampoco tienen una familia que esté encima de ellos. Raro es que el alumno que se esfuerza y trabaja no obtenga al final su premio, y a eso es a lo que hay que tender. No regalar unos aprobados que luego se van a volver en su contra, seguro. En la Universidad o en unas oposiciones. La base se trabaja desde el principio. Ayuda toda, atajos, lo menos.

Larry Bird, legendario exalero de los Boston Celtics, lo resumió nítido en sus tiempos de gloria en la NBA. «Cuando más entrenamos mejor nos va». Pues eso. Si vamos rebajando año tras año materias que deben aprender los alumnos, a final pasa lo que pasa, que no saben nada. No lo digo yo. Me lo contaba esta semana una profesora ya con experiencia sobrada, y no al borde de la jubilación. Tampoco ayuda que en España hayamos tenido que lidiar con siete sistemas educativos diferente en los últimos 30 años. Tenemos profesores excelentes, dejémosles trabajar. «Todo es igual, nada es mejor», cantaba Gardel. Pues no, no todo debe ser igual, y por ello hay que trabajar, desde el aula, en casa y, sobre todo, desde Educación. Por supuesto que debe haber excepciones con algunos alumnos, y las decisiones excepcionales siempre se hacen a criterio del claustro y no de la Conselleria, pero un alumno que promociona con cinco asignaturas pendientes mucho tendrá que cambiar para no ahogarse después en el Bachillerato o en el Campus elegido.

Bertrand Russell lo dejó claro. Los educadores son los guardianes de la civilización. Pues eso, no les mareemos.