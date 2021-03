La concejalía de Seguridad informa que en el último operativo organizado por la Policía Local de Alicante se han impuesto un total de 61 denuncias por desobediencia de las medidas anticovid disolviendo además 7 botellones y 21 fiestas en viviendas durante el día de ayer.

La Policía Local disolvió esta noche, desde las 22 a las 5,30 horas, un total de 21 fiestas en viviendas, que fueron denunciadas por particulares, y en las que se incumplía la medida de nos estar personas no convivientes y más de cuatro reunidos sin mascarillas, que estaban generando molestias y ruidos a los vecinos.

La Policía, según han informado, desalojó botellones en La Ereta, El Palmeral, Camino del Faro, Plaza del Refugio, Brasil, Conrado Albaladejo y Muñoz Seca durante toda la tarde del viernes. Siendo el botellón con mayor número de personas el que se celebraba en la Ereta con 21 denuncias. Ante la presencia de los agentes policiales, los jóvenes emprendieron la huida para evitar ser sancionados y los policías incautaron las bebidas y acompañaron a sus casas a los menores de edad.

Por su parte, en la vigilancia que tuvo lugar a lo largo de la tarde del viernes, los agentes disolvieron varios grupos de más de cuatro personas y se interpusieron 19 sanciones por no llevar mascarillas y estar en grupos.

Por otro lado, durante el servicio nocturno para evitar la movilidad se impusieron un total de 19 actas de sanción por incumplir el toque de queda.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha hecho un llamamiento a "prudencia y máxima responsabilidad, no podemos permitirnos bajar la guardia en estos momentos y es nuestra obligación seguir en máxima alerta porque el Covid no se ha ido está entre nosotros, por ello es muy importante las distancias, el uso de mascarillas, respetar las normas y horarios, no hacer botellones ni fiestas, tal y como lo esta haciendo la mayoría de los ciudadanos desde el principio, sin asumir riesgos innecesarios”.

Accidentes de tráfico

La unidad de Tráfico y el Servicio Nocturno, a las 22.00 horas, se desplazaron para intervenir en un accidente de tráfico, situado en la calle Paraguay, donde como consecuencia de la colisión entre un turismo y ciclomotor, resultaron ambos con daños materiales.

Por su parte la unidad de Atestados de la Policía Local ha instruido diligencias al conductor de un turismo, por carecer de permiso de conducir, dicho vehículo fue interceptado en calle Cuarzo por una patrulla de la Policía Nacional, inmovilizado y trasladado con una grúa al depósito municipal.

Auxilio ciudadano

La Policía Local en materia de auxilio ciudadano la pasada madrugada prestó auxilio a un varón de 70 años en su domicilio, en calle Béjar, con ocasión de su caída al suelo, refiriendo un fuerte dolor en el esternón, que le impedía moverse. Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante acudieron para abrir y poder acceder a la vivienda, en un tercer piso, que se realizó con el vehículo escalera por el balcón, y este hombre fue trasladado en ambulancia al hospital de San Juan.