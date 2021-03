Un tercio de los municipios de la provincia de Alicante no han registrado ningún brote de coronavirus desde que se desató la pandemia hace ahora un año, tal y como han señalado este sábado en un comunicado fuentes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. En concreto son 46 las localidades alicantinas en los que no se ha producido ninguno de estos episodios. La proporción es prácticamente la misma en el conjunto de la Comunidad Valenciana, donde son 168 las poblaciones que no se han visto afectadas por esta situación.

Eso no quiere decir que en estas localidades no se hayan producido casos de coronavirus, sino que no ha habido focos de tres o más contagios relacionados entre sí, o bien al menos un caso en una residencia sociosanitaria. No obstante, en una gran mayoría de estos municipios los casos positivos han sido escasos, y en algunos aún mantienen el contador a 0 al cabo de un año de crisis sanitaria. Todos ellos, además, cuentan con poca población, hasta el punto de que solo tres de los 168 de toda la Comunidad donde no ha habido brotes superan los 3.000 habitantes.

En la provincia de Alicante, la mayor de las 46 localidades que no han sufrido episodios de este tipo es Biar, con 3.655 vecinos, seguida de Els Poblets con 2.714, Beneixama con 1.690, Salinas con 1.620, Algueña con 1.326, Hondón de los Frailes con 1.242 y Cañada con 1.208. Los restantes 39 municipios están por debajo de 1.000 habitantes y son los siguientes, según la Conselleria: Agres, Aigües, Alcoleja, Alcosser, Alfafara, Almudaina, Balones, Benasau, Beniardà, Benifallim, Benigembla, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Benimeli, El Camp de Mirra, El Castell de Guadalest, Confrides, Fageca, Famorca, Gaianes, Millena, Murla, L'Orxa, Orxeta, Parcent, Penàguila, Planes, Quatretondeta, El Ràfol d'Almúnia, Sanet i Negrals, Sella, Senija, Tollos, Tormos, La Torre de les Maçanes, La Vall d'Alcalà, La Vall d'Ebo y La Vall de Gallinera.