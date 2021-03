Cuando hacer deporte suaviza los estragos del virus

El Consejo General de la Educación Física y Deportiva de España afirma la necesidad de que la Administración Pública aproveche los enormes beneficios del ejercicio físico para combatir el coronavirus y su sintomatología, debido a que la realización diario de actividad deportiva disminuye el riesgo de padecer la enfermedad de forma grave, además de que favorece a la creación de un sistema inmunológico más fuerte contra enfermedades de este tipo.

Sergio Espinar, farmacéutico y nutricionista, explica la importancia de que el ejercicio físico, acompañado de una buena alimentación, se promueva entre la ciudadanía de igual forma que el aislamiento social, el uso de mascarilla o la higiene de manos. «La práctica deportiva, concretamente el ejercicio cardiovascular, favorece a la creación de mitocondrias y reduce el envejecimiento de nuestras células, por lo que esta es la mejor estrategia para evitar que la enfermedad causada por el covid se agrave y sea necesaria una hospitalización», apunta.

Así, tres ejemplos que confirman los beneficios de practicar deporte frente al covid lo encontramos en la familia Domenech Brotons. Santi, Mariano y Lorena acogieron durante un mes al virus en sus casas, pero no los trató a todos de igual forma. Santi, con 25 años, pasó el covid sin apenas darse cuenta. No sufrió ni cansancio, ni fatiga, ni dolores de cabeza, ¿por qué? Según nos cuenta Espinar el motivo por el que el joven no experimentara síntomas está directamente relacionado con su vida activa y su buena alimentación.

Por su parte, Mariano, de 63 años, cuenta que practica deporte con asiduidad en su día a día y que durante el contagio solo sintió cansancio. «La edad es un factor de riesgo para padecer el virus de forma grave. En este caso, podemos ver que debido a que Mariano tiene una vida más o menos activa, el virus no le afectó de una forma preocupante».

Sin embargo, la vida sedentaria de Lorena y sus 60 años fueron los condicionantes para que padeciera el virus de una forma más severa, necesitando medicación para poder combatirlo. Con este caso, según afirma Espinar, vemos el impacto que tiene el no llevar una vida activa en los enfermos que padecen el coronavirus. «No es un misterio que el deporte y la buena nutrición nos hace crear un sistema inmunológico fuerte, pero aún hay personas que no son conscientes», señala este especialista.

Obesidad, factor de riesgo

Un estudio publicado por la Sociedad Española de Obesidad indica que el sobrepeso y la obesidad se han agravado en España tras el confinamiento, provocando también un deterioro de la salud. Además, el informe detalla que el 80%de los pacientes españoles con forma grave de infección por coronavirus tenían obesidad.

Bajo esta premisa, Maribel Pérez Soto, jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario del Vinalopó informa que en referencia al coronavirus, se ha visto que la obesidad es el principal factor de mal pronóstico, junto con la edad, para padecer de forma grave el virus.

Por ello, Sergio Espinar, señala la importancia de una buena alimentación y ejercicio físico para combatir, no solo al covid, sino al resto de enfermedades. «Llevar una vida activa y comer bien no te va a hacer inmune a ningún virus, pero sí te hará sobrevivir a él», concluye.