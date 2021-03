Domingo. Media tarde. Explanada de España. El paseo más emblemático de la ciudad de Alicante presenta una imagen nada apropiada, de suciedad, con multitud de papeleras a rebosar, incluso con los alrededores llenos de la basura que ya no cabe en su interior. No son pocas las personas que no han podido tirar desperdicios ante la situación de los depósitos, que acumulan a su alrededor multitud de bolsas, vasos y otros desechos.

Este domingo, gracias al tiempo primaveral que ha hecho en la capital alicantina, miles de personas han elegido la Explanada a lo largo de todo el día para pasear, en una jornada con las terrazas de la hostelería abierta hasta las 18 horas. No parece el mejor escenario de suciedad para una ciudad que vive de su imagen. El escenario en el paseo más emblemático de la ciudad choca con una campaña de concienciación por parte del Ayuntamiento y la concesionaria para intentar mantener la ciudad más limpia, bajo el lema “Lo que me viene bien”, en la que se subraya que los comportamiento incívicos promueven “el deterioro del estado general de limpieza, la mala imagen para el ciudadano y para el visitante”. La multitud de papeleras llenas en uno de los espacios de la ciudad más visitados este domingo no ayuda en ese objetivo.