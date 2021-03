El dispositivo de la Policía Local de Alicante para vigilar el cumplimiento de las normas del estado de alarma ha batido récord este fin de semana al imponerse un total de 213 denuncias durante toda la jornada del sábado, según han informado fuentes de la concejalía de Seguridad. Más de la mitad fueron por consumo de alcohol y estar no convivientes reunidos e incumplir el toque de queda, aunque también destacó la realización de un mayor número de botellones y fiestas en viviendas, un total de 33, a la vez que se sancionó a algunos establecimientos por exceso de veladores.

A lo largo del día los agentes levantaron en controles y patrullas 25 actas a personas que no llevaban la obligatoria mascarilla y 16 a individuos que estaban en grupos. También hubo otros cinco casos de tenencia de drogas, y otros dos individuos sancionados por miccionar en la vía pública.

Para hacer frente al consumo de alcohol y las fiestas, la Policía Local reforzó el dispositivo con decenas de agentes de las unidades Fox y Goir, que tuvieron que realizar un trabajo especialmente intenso durante la tarde. Se disolvieron 14 botellones, en los que había más que un centenar de personas. La actuación se saldó con 55 denuncias por estar en grupos y por consumo del alcohol en la vía pública, y se decomisaron las bebidas. El operativo, según han indicado fuentes de la concejalía de Seguridad, fue especialmente complicado, al tratar de evitar reuniones masivas de jóvenes tras el cierre de los establecimientos como ocurrió el fin de semana pasado. Por ello, los agentes policiales comenzaron a disolver los grupos que comenzaban a formarse y cercaron y vigilaron el parque de La Ereta, lo que logró dispersar a los jóvenes.

Los 14 botellones, todos ellos disueltos entre el cierre de los bares a las 18.00 y el toque de queda a las 22.00, se localizaron en puntos muy diferentes de la ciudad, interviniendo en el Mirador de la Tintorera, el Camino del Faro, la Cala la Palmera, los castillos de San Fernando y Santa Bárbara, el parque de La Ereta, las playas del Postiguet y la Almadraba, Ciudad de la luz, las calles Mero, Océano, Marrajo y Francisco Cano y la avenida de Niza, entre otros puntos.

Asimismo, se disolvieron 33 fiestas en total. Por la tarde fueron 16 las denuncias de ruidos y fiestas, y ya por la noche se intervino en 17 más, denunciadas por particulares. Se interpusieron 35 denuncias por ruidos y por incumplir la prohibición de estar personas no convivientes juntas sin mascarillas, además de estar generando molestias y ruidos a los vecinos. La concejalía recuerda, en este sentido, que en los domicilios y espacios de uso privado se permiten únicamente las reuniones familiares y sociales de personas que pertenecen al mismo núcleo o grupo de convivencia, tanto en el interior como el exterior.

Llamada a la responsabilidad

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha realizado un llamamiento a la población porque “es el momento de demostrar que somos responsables y estamos concienciados con máxima lealtad porque la realidad es que el virus es letal, los contagios son reales y los fallecimientos ahí están”. Asimismo, ha lamentado la actitud que “está teniendo un grupo de la sociedad de jóvenes y no tan jóvenes, que desafían con los botellones y fiestas privadas ilegales todos los fines de semana al covid poniendo en riesgo la salud de todos los demás, y convirtiéndose en vectores de contagio que pueden ocasionar una nueva ola ahora que estamos ya con las vacunaciones y vemos el final de la pandemia”.

En relación a las fiestas disueltas, González ha agradecido y puesto en valor el trabajo de la Policía Local, destacando que es “excepcional y muy eficaz" la labor que se lleva a cabo "para protegernos todos los días y de lo que nos sentimos muy orgullosos, tras más de un año de pandemia". El edil ha añadido que "están demostrando estar a un alto nivel de profesionalidad con un importante despliegue para conseguir prevenir brotes y nuevos contagios del virus”.

Por otra parte, también se ha realizado un amplio dispositivo de vigilancia de tráfico, con controles en los accesos de la ciudad y las playas y otros dos en la avenida de Países Escandinavos y en Pintor Xavier Soler. En total se han realizado 46 pruebas de alcoholemia, con el resultado de diez personas denunciadas por conducir bajo la influencia del alcohol, instruyéndose cuatro actas judiciales y otras cuatro administrativas. También se ha denunciado Así como denunciado a 16 personas por no tener permiso de conducir, no llevar la ITV pasada, circular sin seguro, conducir mirando el móvil, no llevar puestos los cinturones o saltarse semáforos, entre otras.

Junto a estas intervenciones, la Policía Local desplegó vigilancias e inspecciones para hacer cumplir el aforo en los establecimientos de hostelería y restauración. Se denunció a cinco locales por exceso de veladores, y se alertó de la presencia de muchas personas que no llevaban puesta la mascarilla aunque no estaban consumiendo en ese momento. Los agentes pidieron el cumplimiento de esta medida preventiva que, recuerda la concejalía, no solamente es obligado acatar sino que además contribuye a evitar contagios.

Dispositivo nocturno del toque de queda

Durante la noche, la Policía Local intervino en la vía pública con personas que se desplazaban sin justificación pasadas las 22.00 en vehículos, levantado un total de 24 actas por incumplimiento del estado de alarma. A las 22.30, los agentes pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda para localizar un vehículo que estaba realizando una conducción anómala y temeraria por la ciudad, tras recibir varias denuncias que alertaban de la presencia de un vehículo, con varios ocupantes, circulando por varias calles del barrio de San Gabriel haciendo derrapes.

Tras acudir de forma inmediata varias patrullas de Policía Local a la zona, se localizó a dicho vehículo interceptándolo por una patrulla a la altura de la calle Colombia. Los agentes procedieron a realizar prueba de tóxicos al conductor, dando un resultado positivo por presencia de drogas en el organismo. De otra parte, tanto conductor como los pasajeros, fueron denunciados por incumplimiento del toque de queda y con relación al vehículo, fue retirado al depósito municipal.