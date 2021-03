Si la Explanada no se limpia...

Las excusas pueden ser variadas, pero no son más que eso, excusas. Es cierto que las terrazas estaban a mitad de aforo, que no fueron pocos los que compraron productos para llevar y se los fueron tomando por la zona, que hacía un tiempo que invitaba a echarse a la calle... Pero nada de eso se puede encuadrar entre los imprevistos. Todo era sabido. Sin embargo, no hubo el refuerzo necesario para que la Explanada, el paseo más representativo de la ciudad, presentase una imagen idónea. Una dejación de la que el bipartito debe aprender de inmediato, al igual que la UTE concesionaria, para evitar que se vuelva a repetir.

De nada sirve que las papeleras estuvieran vacías la mañana de este lunes ni tampoco que se haya impulsado una campaña de concienciación, si el servicio de la limpieza no cumple con su deber. Bajo el lema «Lo que me viene bien» se insiste en que los comportamientos incívicos promueven «el deterioro general del estado de limpieza y la mala imagen para el ciudadano y el visitante». Todo eso está bien, pero la responsabilidad es compartida. En esto, también.