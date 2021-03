Mari Carmen Sánchez, sobre la crisis de Ciudadanos: "Creo firmemente en el proyecto. Quien no crea es mejor que tome otros derroteros"

La vicealcaldesa de Alicante y portavoz municipal de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, se distancia públicamente de los críticos con la dirección nacional, asegurando que sigue creyendo "firmemente" en el proyecto de Ciudadanos y mostrando la puerta de salida a aquellos que discrepen. "Tenemos un proyecto que es Ciudadanos, en el que creemos firmemente. El que no crea firmemente es mejor que tome otros derroteros. El proyecto está vivo, Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante está fuerte el pacto. Hemos venido a trabajar por y para los ciudadanos, y en ello seguimos trabajando y más ahora en tiempos de pandemia", ha señalado Sánchez en un acto celebrado esta mañana sobre los funcionarios de prisiones. Minutos después, Sánchez y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, han acudido a otro acto, en este caso ligado a la Semana Santa.

El pasado viernes, el alcalde de Alicante, cuestionado por el posible "fichaje" desde el PP de los críticos con la dirección nacional de Ciudadanos, Barcala mantuvo la línea anunciada por su partido de puertas abiertas a los ahora militantes de la formación naranja: "Ya se ha pronunciado la Dirección del PP. Como todos los partidos, están las puertas abiertas a cualquiera que quiera ingresar y militar en sus filas. Nunca han estado cerradas".

El pasado miércoles, apenas unas horas después de que estallara la crisis entre PP y Ciudadanos a cuenta de la moción en Murcia y el conflicto en Madrid, la vicealcaldesa de Alicante y portavoz municipal de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ya descartó que su grupo municipal vaya a impulsar una moción de censura contra el alcalde de Alicante, Luis Barcala. A través de un comunicado, la portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen Sánchez, aparcó cualquier sombra de duda que su grupo pudiera presentar una moción de censura frente al Partido Popular. Sánchez, siguiendo la estela de lo anunciado por otros dirigentes de Ciudadanos a nivel local como Begoña Villacís en Madrid, apostó por la "solidez del pacto que mantiene el bipartito en la capital alicantina", afirmando que “esto no es lo que necesitan los ciudadanos que están reclamando estabilidad desde hace tiempo y es justo lo que estamos ofreciendo".

"No hay motivos para estar pensando en mociones de censura. La sintonía que existe en el equipo de gobierno es sólida, es buena y lo que necesitamos, más que nunca, es seguir trabajando para los alicantinos e intentar salir de esta crisis que vivimos”, añadió Sánchez el pasado miércoles tras anunciarse la moción en Murcia, quien insistió en su apuesta por la "solidez del pacto de gobierno", que se firmó tras las elecciones de 2019. "Sigue siendo el mismo: trabajar por y para los alicantinos, no hay motivos para llevar adelante una ruptura”, señaló. La dirigente de la formación naranja añadió que "no es el momento más adecuado para pensar en mociones de censura porque no es lo que lo necesitan los alicantinos”. El grupo municipal, según finaliza el comunicado, defendió la “salud inquebrantable del pacto de gobierno que está más fuerte que nunca”.