Unidas Podemos lleva el Pacto Antitransfuguismo al Pleno de Alicante

La coalición morada ha registrado este lunes, dentro del plazo abierto para incluirla en el orden del día de la sesión ordinaria de marzo, una declaración institucional para que los seis partidos con representación en el Ayuntamiento de Alicante se posicionen sobre el Pacto Antitransfuguismo. El objetivo, según el grupo municipal de Unidas Podemos, es "que los partidos del Pleno renueven los votos del Pacto Antitransfuguismo". Con ese fin, la coalición eleva una iniciativa en el pleno para "invitar al resto de partidos a renovar el pacto democrático contra el transfuguismo, ante los últimos cambios de Alcaldía en Teulada, La Torre de les Maçanes y Agres, así como los acontecimientos de la vecina región de Murcia".

"Unidas Podemos considera que una democracia del siglo XXI no puede dar cobijo a las personas que practican el transfuguismo. Es una forma de torcer la voluntad popular expresada en las urnas y un comportamiento que no debería ser tolerado por ninguna fuerza política democrática", según el grupo municipal liderado por Xavier López, quien considera que "es el momento de afirmar ese respeto al juego limpio en las instituciones, y me gustaría comprobar a través del voto positivo a esta iniciativa del resto de componentes del pleno, que en Alicante no se va a dar ningún escenario que altere el resultado de las urnas". López califica como "inaceptable el transfuguismo, ya que supone alterar la voluntad colectiva expresada en las urnas y una estafa democrática en toda regla".

Unidas Podemos cree "necesario" que el resto de fuerzas "renueven su compromiso con el Pacto Antitransfuguismo ante los acontecimientos vividos en alcaldías de la provincia, como Teulada, La Torre de les Maçanes y Agres, así como en el parlamento murciano". López defiende que "las democracias modernas tienen que desterrar estas formas de alterar los equilibrios de las urnas, el juego limpio en democracia es necesario y no nos podemos permitir manchar las instituciones con estos comportamientos". Por ello, la coalición llevará al próximo pleno una declaración institucional instando al resto de partidos del pleno a "renovar el compromiso con el Pacto Antitransfuguismo, firmado en 1998 por primera vez y actualizado por última vez el pasado año 2020".

En la provincia, el acuerdo entre partidos ha estado de relieve en las últimas semanas. Recientemente, en el pleno de la Diputación que se celebró a principios de este mes, los populares votaron a favor del Pacto Antitransfuguismo y se comprometieron a no aceptar los apoyos de ediles no adscritos para mociones de censura o de investidura. Llegaron incluso a dar su visto bueno al punto que aclaraba que, en caso de dudas, será el sujeto político o el partido quien dirá quién ha abandonado la formación. En el caso de Teulada, el PSPV había notificado en dos ocasiones que los concejales Héctor Morales y Alejandro Llobell se habían apartado de su disciplina del partido. Sin embargo, el PP se escudaba en un informe de la secretaria municipal de Teulada para defender que estos dos ediles seguían siendo socialistas y que, por ende, no habían pactado con tránsfugas. Ahora, el acuerdo llega al Pleno del Ayuntamiento de Alicante, con las miradas puestas en Murcia y el terremoto originado a nivel nacional.