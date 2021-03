Urbanismo trabaja en proyectos por 100 millones para impulsar un "nuevo modelo de convivencia urbana"

El concejal, por su parte, ha insistido en que su concejalía está "trabajando en la redacción de numerosos proyectos encaminados a mejorar la vida de los ciudadanos, ampliando aceras, con nuevos parques, en una apuesta por un urbanismo sostenible". "Es decir, mirar la ciudad desde un punto de vista ecológico, con mas zonas peatones. Un urbanismo del siglo XXI", ha señalado Pérez al término de la reunión de la Comisión de Urbanismo.

Reacciones de la oposición

Desde Unidas Podemos han criticado el tipo de reunión convocada (una comisión de pleno y no una la subcomisión de recuperación) para dar cuenta del cumplimiento de los acuerdos de la subcomisión de movilidad sostenible, "que impide la participación de las entidades y colectivos sociales". "Lamentamos también el escaso avance en los proyectos importantes de la ciudad que vienen reflejados en el dictamen. Más allá de anunciar la redacción de algunas iniciativas concretas relativas a intervenciones mediante urbanismo táctico, nos cuesta ver una apuesta decidida de PP y Ciudadanos por el impulso de la bicicleta y los espacios peatonales", ha señalado el portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, quien ha añadido que "sigue pendiente la pasarela ciclopeatonal de Urbanova y el corredor ciclista litoral en su conjunto, sigue habiendo desconexión entre los polígonos industriales y el núcleo urbano, no se está apostando por la liberación de tráfico de la avenida de Jovellanos y los carriles bicis que se están implantando son ciclocalles que no restan al vehículo privado ni un palmo de espacio". "Mientras en gran parte de las ciudades europeas y también en nuestro país las medidas covid han supuesto una auténtica revolución para la movilidad sostenible, Alicante se mantiene al margen de esta dinámica de progreso. Por eso nuestro grupo ve imprescindible que los fondos europeos se destinen en gran parte a la transformación urbana desde una perspectiva de transición hacia un modelo verde y sostenible", ha finalizad López.

Nueva comisión: recuperación de Fontcalent

Por otro lado, a primera hora de la mañana de este lunes, se ha constituido la Comisión de Protección y Recuperación del Valle de Fontcalent. En la sesión inicial se ha acordado el plan de trabajo y la periodicidad de las reuniones, que será mensual. Entre los objetivos de la comisión, según el plan de trabajo propuesto por el PSOE a través del concejal Raúl Ruiz que ha contado con el visto bueno del resto de la Corporación, destacan analizar medidas necesarias para "proteger la salud de los vecinos de Fontcalent y de este entorno de Alicante tan deteriorado, tras la evaluación de cuantos estudios y trabajos sea oportuno emprender a tal fin", junto a elaborar un Plan de Protección y Recuperación de Fontcalent "ante su saturación por vertidos, escombreras ilegales y demás agresiones al medio ambiente, tras la evaluación de cuantos estudios y trabajos sea oportuno emprender a tal fin" y, por último, estudiar la Declaración de Zona Saturada de Residuos Sólidos en la Partida de Fontcalent, "tras la evaluación de cuantos estudios y trabajos sea oportuno emprender a tal fin".

Desde Compromís, el concejal Rafael Mas ha advertido que hay que "separar en estos momentos lo urgente de lo importante, y resulta urgente el poder evaluar la calidad del aire y de las aguas de la zona, incorporar su restauración ambiental y decidir en que marco situamos este Plan de Fontcalent, habiéndose creado el Plan Estratégico de las Partidas Rurales, para poder trabajar de forma eficiente y coordinada". Por su parte, el portavoz municipal, Natxo Bellido, ha apuntado que su grupo quiere conocer "el estado de tramitación de Parque Natural de las Lagunas de Fontcalent, que fue aprobada por el Pleno en el año 2018 y que mucho nos tememos que el bipartito no haya avanzado lo más mínimo". "Parece que la lentitud de otras operaciones, como el cierre de la planta de recogida y tratamiento de residuos que carece de licencia, se hace extensible a otras actuaciones que son imprescindibles para la recuperación ambiental de la partida y sus espacios naturales", ha finlalizado Bellido.