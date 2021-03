La basura se desborda en El Palmeral

No son pocas las papeleras repartidas por los miles de metros cuadrados de extensión del parque urbano de El Palmeral, uno de los más frecuentados por los alicantinos (sobre todo deportistas y familias), y más en estos tiempos de pandemia y de restricciones para minimizar los contagios. En pocas de ellas, se puede tirar algún tipo de residuo. En el resto, en la amplísima mayoría de los recipientes hace días que resulta totalmente imposible dejar desechos. Llevan desbordadas, según los vecinos de San Gabriel, desde el pasado mes. «Las papeleras llevan más de tres semanas sin vaciarse. Es un conflicto de competencias. La UTE de la limpieza no entra al parque y tampoco es trabajo de los jardineros. ¡Y esto es lo que tenemos!», lamentan desde la Asociación de Vecinos de San Gabriel.

Y así es, con algún matiz. Desde la adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos aseguran que el servicio en el interior del parque de El Palmeral no está entre sus competencias. Es un asunto del Ayuntamiento, añaden. Desde el gobierno local admiten que la responsabilidad del mantenimiento del parque urbano es propia. En concreto, del área de Parques y Jardines, que dirige el popular Manuel Villar. Fuentes municipales explican que el mantenimiento del espacio verde situado en el acceso sur de Alicante compete a una decena de jardineros municipales (los únicos que quedan en la actualidad, ya que el servicio está externalizado), que no recogen la basura al asegurar que no está entre sus funciones como empleados municipales (detalladas en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento). Es decir, que recoger la basura no está entre las competencias de un jardinero.

Así, se da la curiosa circunstancia, como sucedía este mismo martes, de ver a multitud de funcionarios municipales trabajando en el parque, desde barriendo hasta podando, mientras las papeleras llevan días acumulando multitud de desperdicios, lo que ha hecho que la mayoría estén ya desbordadas.

Ante ese problema generado en El Palmeral está previsto que este miércoles se mantenga una reunión a nivel municipal para dar una solución a una situación que no puede prolongarse más en el tiempo ante la mala imagen que se ofrece en uno de los parques más concurridos, y que puede llegar a provocar problemas de salud pública si la situación no se resuelve en breve.

Desde la Asociación de Vecinos de San Gabriel, además de exigir una solución para la limpieza del parque al que no solo acuden residentes en la zona sur de la ciudad, también reclaman más mantenimiento en general, reclamando que se barnice el mobiliario público, que se retire el óxido de farolas y fuentes, que se eliminen grafitis del entorno del embarcadero y, también, que se controle la colonia de gatos de la zona. Nada nuevo. El parque ha sido centro de las críticas en los últimos años por falta de mantenimiento. A final del pasado 2020, sin ir más lejos, vecinos y deportistas lamentaban que el entorno estaba totalmente a oscuras, además de repetir quejas por las habituales deficiencias. El Ayuntamiento, entonces, alegó que el problema de la iluminación se debió al robo de parte del cableado.