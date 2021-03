«No hay que tener miedo a la vacuna, nos protege a nosotros y al resto de ciudadanos»

Ninguno de los cinco profesionales consultados por este diario que ha recibido la primera dosis de AstraZeneca tuvo efectos secundarios graves, tan solo leves pero en ningún caso incapacitantes puesto que todos pudieron continuar con sus tareas laborales. De los cinco, el mando del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios David Moratilla fue quizá el que tuvo más reacción, con 38,5º grados de fiebre durante la noche siguiente, agotamiento y dolor de cabeza, síntomas que no le impidieron trabajar. «Hay que tener respeto pero miedo no, estamos muy bien supervisados y controlados», señala. El bombero opina que las autoridades toman las medidas correctas, tanto la vacunación «para protegernos» como ahora su interrupción para estudiar unos efectos adversos, «que tampoco es que tengan una incidencia muy alta. En España hay un solo caso (de trombosis tras la vacuna), habría que estudiar muy bien las patologías de la persona afectada. Es normal la alarma social porque es muy mediático que retiren una vacuna en pleno proceso», señala.

Los policías, bomberos, farmacéuticos y sanitarios consultados ven normal que se pare para estudiar los casos de trombosis

El inspector de la Policía Local F. V. G. tuvo tras vacunarse dolor de cabeza y estómago, «pero llevable, como una gripe leve, síntomas que no me molestaron en el día a día, y ahí estuvimos, al pie del cañón». Tampoco tiene miedo, «esa vacuna nos protege a nosotros y al resto de ciudadanos. Durante todo este tiempo que llevamos en primera línea, queremos transmitir el mensaje de que hay que vacunarse, que los efectos secundarios son leves. Recomendamos a los ciudadanos que tienen ciertos miedos o dudas que lo hagan por el bien de todos».

Pese a todo, al policía no le sorprendió la interrupción de la inoculación de dosis de AstraZeneca porque había informaciones contradictorias, «pero tenemos que tener confianza en los expertos y en la Organización Mundial de la Salud (OMS), ellos la aconsejan y ahora lo que están viendo es si los efectos están relacionados. Aunque según la información que manejamos el riesgo de trombosis es mínimo».

Los farmacéuticos David Lloret y Miguel Ángel Alvado se vacunaron con sus respectivos equipos. Tras tomarse cada seis horas el aconsejado gramo de paracetamol, solo una persona de cada establecimiento tuvo síntomas gripales o dolores musculares, «pero tampoco para alarmarse», señala el segundo. «En estos 15 días en que se ha interrumpido la vacunación, la Agencia Española del Medicamento analizará el origen de ese efecto adverso y emitirá un dictamen, al que nos atendremos. Me pongo en manos de las agencias reguladoras, que para eso están». Alvado , no obstante, considera que hay que seguir adelante para «conseguir la inmunidad de rebaño». «Es un efecto adverso muy raro. De 900.000 vacunados en España se ha dado un caso», y 11 en la UE y Reino Unido entre 17 millones de vacunados con primeras dosis.

David Lloret ve lógico que se estudien los efectos adversos por si hay que tomar alguna medida profiláctica antes de vacunarse en caso de quedar clara la reacción adversa de los trombos. «Espero que en unos días se solucione y que siga la vacunación. Hasta ahora lo que se ha publicado es que es segura. No tengo por qué dudar ni decir lo contrario hasta que no tenga más datos». Los cuatro están dispuestos a ponerse la segunda dosis y algo más reticente es la enfermera del sindicato SATSE del Hospital General Pilar Donate, quien «igual» esperaría a que le toque por población otra vacuna si los estudios demuestran los efectos secundarios. Sin embargo, no está preocupada. «Prefiero esa vacuna a ninguna, porque el riesgo de que te dé una trombosis es muy bajo. No creo que ese efecto secundario se deba a la vacuna». En su caso no tuvo más que dolor de brazo en la zona de punción cuando le pusieron la primera dosis hace un mes.