El grupo socialista en la Diputación de Alicante, a través de su diputada Mayte García, ha acusado al presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, de “estar aprovechando la difícil situación que se vive por la pandemia para sacar rédito político”, apuntando que “los ayuntamientos todavía estamos esperando, a día de hoy, las medidas reales a favor del turismo procedentes del equipo de gobierno del PP en la Diputación”. Para García, la posición de Mazón, “constantemente crítica” con respecto a la toma de decisiones del Gobierno de España para frenar la expansión de la pandemia y proteger la salud, “suelen ser de una irresponsabilidad impropia de un representante de los ciudadanos, que lo primero que tiene que hacer es velar por la salud”, apuntando que “si todo lo que ha exigido Mazón se hubiera aplicado, seguiríamos con la incidencia de la pandemia disparada, y no podríamos salvar ni el verano”.

De hecho, apunta la diputada socialista “la noticia conocida hoy de que el turismo alemán puede regresar a la Costa Blanca, es gracias a que hemos conseguido doblegar la ola, y eso se hace con medidas. Mazón solo propone eliminar las medidas, y así ahora no estaríamos en disposición de atraer turistas”, ha afirmado García. “Es de tener poco sentido común, y hasta peligroso, estar cuestionando el perimetraje de la Comunitat Valenciana en Semana Santa, o como hizo hace unas semanas, haciendo videos exigiendo reducir restricciones cuando estaban muriendo centenares de personas todos los días y los hospitales con máxima presión”, ha censurado García.

Según García, “lamentablemente, tenemos un presidente de la Diputación que solo se arremanga para criticar al Gobierno, la Generalitat o a los ayuntamientos, pero que luego no cumple con su obligación de hacer llegar en tiempo y forma las ayudas de la Diputación”. “Lo que debe de hacer es ponerse a trabajar de verdad. La Diputación todavía no ha enviado a los ayuntamientos su parte del dinero del plan Resistir para la hostelería, y los ayuntamientos comenzaron a pagar pese a este retraso”, ha denunciado Mayte García, al tiempo que ha recordado “el fiasco de las ayudas a la DANA de la Diputación, que más de un año y medio después todavía no ha hecho llegar ni un euro a los ayuntamientos. Es de pena”, ha sentenciado García.

“Lo que sí tenemos claro es que la economía valenciana recibirá cerca de 1.000 millones de euros del Gobierno de España, que la Generalitat Valenciana con el plan Resitir ha puesto a disposición 400 millones, y eso es dinero y oportunidades”, ha afirmado García, haciendo un llamamiento a Mazón para que “se deje de buscar el conflicto constante y ayude de verdad al sector, con proyectos y fondos”.