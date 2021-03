Sin temor al covid y estresados

Así lo revela el análisis del cuestionario llevado a cabo por el Instituto Playa de San Juan entre 700 alumnos de 14 a 18 años de siete países europeos, con los que lleva a cabo un proyecto Erasmus + sobre la salud y el estilo de vida de los alumnos de estas edades durante esta crítica situación.

No hay diferencias significativas ente países, es la edad la que marca las respuestas que, hasta en un 70% muestran que echan en falta el contacto y la libertad de poder salir con sus amigos.

Más de la mitad de los encuestados coinciden también en señalar niveles elevados de estrés y con mayor frecuencia a consecuencia de la pandemia pero más bien a causa de sentirse solos y de aburrirse que por temor al contagio, porque en hasta un 48% de las respuestas descartan el miedo a la enfermedad.

«El profesorado hemos estado asesorados por organismos públicos de salud tanto ingleses como holandeses a la hora de proponer el sondeo entre los alumnos sobre asuntos de la pandemia y resulta llamativa la interacción entre los distintos países», explica la coordinadora del proyecto Erasmus en el IES Playa San Juan, Eugenia Funes.

Virtual

Para que no se perdiera el proyecto por la falta de movilidad a consecuencia de la pandemia, se está llevando a cabo de forma virtual. «Los jóvenes se han ido conociendo por Whatsapp e Instagram y han ido tomando confianza», además de reflexionar a título individual sobre las vivencias y experiencias de cada uno con respecto al covid.

Lamentablemente su salud física y mental se ve resentida. Un 48% de los consultados han abandonado la práctica de deportes que solían realizar y de forma mayoritaria, en un 80% de los casos, se apalancan frente a las pantallas ya sea de la tele, el móvil o el ordenador y acaban durmiendo y también comiendo peor.

Como parte del mismo proyecto, el profesorado optó por organizar entrenamientos físicos para los alumnos, de la mano de una monitora holandesa, con el objetivo de luchar contra los estados depresivos y de bajo ánimo confesados por los estudiantes.

A partir de movimientos relacionados con la danza «logran sacar a flote la frustración que tienen encima por la ausencia presencial de sus amigos y que el covid ha coartado también los entrenamientos y deporte que llevaban a cabo por las tardes», añade Funes. A través de un monitor reciben las indicaciones de la especialista al mismo tiempo en los distintos países para compartir online la actividad.

«Por contra reconocen que han encontrado en sus vidas otras cosas que consideran positivas en general, como pasar más tiempo con su familia, los padres y hermanos», abunda la coordinadora en el IES Playa San Juan, con la esperanza de que el curso próximo puedan retomar el proyecto d forma presencial y llegar a hacer alguna movilidad. «Se hará cuando se pueda pero no queríamos dejar dormir el proyecto y se ha planteado de forma virtual».

A estos estudiantes en cuarto curso de la ESO la ruptura de la rutina les afecta tanto como a las personas mayores, pero mientras muestran ser muy conscientes de permanecer en sus casas en caso de contagio, así como de evitar visitar a sus mayores como medida de precaución, el cumplimiento de las medidas higiénicas que exige el covid, así como la obligada distancia social, lo llevan más cuesta arriba.

Más de uno de cada tres confiesan que unas veces las cumplen y otras no, tanto la higiene como la distancia, mientras superan el 70% los que se muestran de acuerdo con no visitar a los mayores para no contagiarles.

Finalmente, sobre el ritmo de las clases que puntualmente se han llevado a cabo de modo online en unos y otros países, los estudiantes afirman mayoritariamente que las prefieren presenciales a pesar de que también aseguran contar con apoyo en casa.