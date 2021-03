El turismo alemán volverá en Semana Santa tras salir la Costa Blanca de las zonas de riesgo de covid

Explosión del turismo alemán para Semana Santa. A falta del turismo británico, que no comenzará a moverse hasta finales de mayo, la Costa Blanca sí que podrá contar a corto plazo, en la próxima Semana Santa con una parte del turismo extranjero perdido por las restricciones del covid, los alemanes. El levantamiento la semana pasada del veto germano a los viajes a la Comunidad Valenciana, que ya no está considerada zona de riesgo de contagio, anima las reservas en hoteles y apartamentos. Ryanair comenzará a volar desde el próximo 28 de marzo entre el aeropuerto de Alicante-Elche y ocho ciudades alemanas. En concreto, Colonia, Frankfurt, Berlin, Hamburgo, Nuremberg, Bremen, Baden Baden y Düsseldorf, en principio con una frecuencia semanal. Se pone así punto final, momentáneo, a la peor racha de la historia del aeropuerto, que el pasado febrero cerró con apenas 38.000 pasajeros, un 95% menos que el mismo mes de 2020. Desde esta semana, los pasajeros que llegan desde la Comunidad Valenciana a Alemania no tienen que pasar cuarentena presentando una prueba que garantice que están libres de covid. Para entrar en la provincia también deben traer una prueba pcr.

Ryanair ofrecerá 200 vuelos adicionales que conectarán Palma de Mallorca y Alicante con las principales ciudades alemanas como Colonia, Berlín o Frankfurt durante Semana Santa. Esto supondrá un aumento de capacidad de casi 40.000 plazas más en 22 rutas diferentes para viajar desde el 28 de marzo hasta mediados de abril. Además, muchas de estas rutas continuarán operando durante el resto del verano con vuelos disponibles para reservar hasta marzo de 2022. Ryanair ha lanzado una oferta de asientos con vuelos a partir de 19,99€ para viajar hasta finales de octubre de 2021. Esta promoción estará disponible hasta la medianoche del domingo, 21 de marzo, en la página web de la compañía

Jason McGuinness, director comercial de Ryanair destaca que "estamos encantados de anunciar que Ryanair añadirá más de 200 vuelos desde/hacia Palma de Mallorca y Alicante para viajar desde el 28 de marzo hasta mediados de abril. Conscientes de que las restricciones a raíz del cofid varían constantemente, Ryanair permite hasta dos cambios de fecha de vuelo gratuitos. Esto permitirá mayor flexibilidad y tranquilidad a nuestros clientes, quienes pueden reservar sus vuelos para disfrutar de un merecido descanso, con la tranquilidad de poder posponer o cambiar sus fechas de viaje, en caso de que sea necesario, con una tasa de 0 euros hasta finales de octubre de 2021. Con todo esto, los clientes de Ryanair ya pueden reservar sus vuelos de Semana Santa hacia Palma de Mallorca y Alicante para disfrutar del sol español”.

Por otro lado, Jet2.com, la compañía aérea que conecta la Costa Blanca con ocho ciudades de Gran Bretaña y mueve junto a su turoperador Jetholidays unos 800.000 turistas al año ha comunicado a lo hoteles con los que trabaja en la provincia su intención de volver a operar con el aeropuerto de Alicante-Elche el próximo 17 de mayo, coincidiendo con el día anunciado por el gobierno del Reino Unido para abrir su fronteras. La compañía ha visto reactivarse el ritmo de reserva en las últimas dos semanas y prevé que en junio pueda arrancar la desescalada turística entre la Costa Blanca y el Reino Unido. Jet2.com estrenará este verano su décima base, en Bristol, desde la cual ofrecerá vuelos a 10 aeropuertos españoles, y que se sumará a las ya operativas en Leeds, Manchester, Newcastle, Birmingham, East Midlands, Londres-Stansted, Glasgow, Edimburgo y Belfast, con vuelos directos.