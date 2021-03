Ocurrió en la primera ola y se ha repetido en la tercera. Las estancias en las Unidades de Cuidados Intensivos de los pacientes con coronavirus están siendo muy prolongadas. La mitad de los enfermos que en estos momentos están ingresados en estas unidades en los hospitales públicos de la provincia llevan más de un mes y un 80% más de tres semanas, según datos de la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva.

En cuanto al perfil, son enfermos que han superado ya el coronavirus «pero que están tratando de reponerse de otros problemas, como otras infecciones bacterianas o daños en otros órganos como el riñón», explica José María Núñez, vocal de la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva.

También pacientes con procesos de «destete» muy largos. «Cuando los pacientes están intubados y dejan de respirar por sí mismos, el diafragma se atrofia con mucha facilidad porque es un músculo muy fino, por lo que pasan semanas con diferentes formas de apoyo respiratorio hasta que por fin consiguen hacerlo por sí mismos».

Aumento de mortalidad

La delicada situación de estos enfermos que llevan ingresados más tiempo, y el deterioro que sufren a nivel general, hace que su recuperación se complique. De hecho, añade Núñez, «es previsible que en los próximos días haya un repunte en el número de fallecidos».

Una vez superada la tercera ola, los profesionales cruzan los dedos para que la próxima onda epidémica no sea tan intensa como la que sacudió los hospitales de la provincia tras la Navidad. De momento no se prevén cambios en los planes de contingencia diseñados por los centros sanitarios, que permiten duplicar el número de camas de críticos en pocas horas ante una avalancha de ingresos. En esta tercera ola, todos los hospitales necesitaron duplicar estas camas «y en algunos casos triplicarlas por lo que tan solo esperamos que esta situación no se repita», sostiene Núñez.

Un claro ejemplo de esta situación es la lentitud con la que se siguen vaciando las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos de la provincia, en comparación con el descenso de pacientes hospitalizados en planta y con respecto al total de los contagios. La actualización de datos ofrecida ayer por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública refleja muy bien esta evolución. Según los datos, los hospitales públicos de la provincia de Alicante contaban este miércoles con un total de 239 pacientes ingresados, 64 de ellos en la UCI. Las cifras suponen un descenso de 16 pacientes en total: 13 en planta frente a 3 críticos. Mientras, en el conjunto de la Comunidad, hay 533 hospitalizados, de los cuales 158 están en Cuidados Intensivos.

Los nuevos casos, a la baja

La provincia de Alicante registró este miércoles 43 nuevos positivos por covid confirmados a través de un test de antígenos o una prueba PCR en las últimas 24 horas. Así lo refleja la actualización publicada por Sanidad, lo que se traduce en que, tras un ligero incremento de nuevos contagios registrado el martes —con 80 casos confirmados—, la cifra de nuevos positivos continúa creciendo pero lo hace a un ritmo mucho más lento.

Con la última actualización, son ya 144.375 el total de alicantinos que se han contagiado desde el comienzo de la pandemia, mientras que en la Comunidad los casos totales ascienden a 383.559 personas tras los 144 casos nuevos notificados este miércoles. De ellos, ya han recibido el alta 384.001 personas en la Comunidad, mientras que en la provincia de Alicante el número de personas que han superado la enfermedad en toda la crisis sanitaria ascienden ya a 144.007.

La cruz de los datos vuelve a venir, una jornada más, en el número de fallecidos contabilizados en las últimas 24 horas debido al covid-19. Según Sanidad, en el conjunto de la autonomía se produjeron ayer 15 fallecimientos causados por las complicaciones de esta enfermedad, diez de los cuales se produjeron en la provincia. El virus se ha cobrado ya la vida de 2.646 alicantinos en el último año, muchos de ellos mayores que residían en centros de la tercera edad.

Allí, sin embargo, la vacunación sigue dejando notar su efecto. Sanidad confirmó que en la provincia solo hay ahora mismo una residencia de mayores con algún positivo, además de otras dos en Castellón y doce en Valencia. Entre los nuevos positivos, sólo nueve se corresponden con mayores que viven en algún geriátrico de la Comunidad, mientras que no hay ningún caso nuevo entre los trabajadores. También en estos centros se han producido tres fallecimientos.

Por último, cabe destacar que en las últimas 24 horas se han registrado dos brotes de coronavirus en la provincia, los dos de origen laboral: uno se localiza en Guardamar del Segura, con tres contagios; y otro en La Vila Joiosa, con ocho positivos.

La mejor autonomía en incidencia y la peor en vacunación

Tras alcanzar la mayor tasa de contagios de España y también de Europa, las duras restricciones no solo han logrado reducir el índice de contagios sino también revertir por completo este incómodo ranking. La Comunidad Valenciana se situó como la autonomía con menor incidencia acumulada en los últimos 14 días de todo el país, con una tasa de 39,03 contagios por 100.000 habitantes. Por contra, también somos la autonomía con peor tasa de vacunación: se ha inyectado sólo el 68,2% de las dosis entregadas, muy lejos del 93,8% de Ceuta, según el Ministerio de Sanidad.