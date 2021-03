El bipartito busca voluntarios entre los jardineros municipales para limpiar El Palmeral

El concejal de Limpieza y Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), se reunió este miércoles con representantes sindicales del SEP y de CC OO para estudiar soluciones provisionales a una situación que, de no atajarse, puede derivar en un problema de salud pública. Representantes de ambos sindicatos mantienen que la decena de jardineros municipales, todos ellos destinados al parque de El Palmeral, no tienen la obligación de recoger las papeleras porque no están entre sus competencias. El Ayuntamiento, por su parte, discrepa: considera que sí tienen que hacer esa función. Mientras se resuelve ese conflicto de competencias, el bipartito espera que parte de la brigada de jardineros municipales, destinada en El Palmeral, acceda a seguir con la tarea que llevaban meses realizando hasta que hace unas semanas decidieron cesar en ese trabajo, lo que ha fue provocando que la mayoría de las papeleras del parque estuvieran durante días totalmente desbordadas. Eso sí, sin ninguna contraprestación económica a cambio. «No queremos obligarles, sino que algunos de ellos accedan a realizar la tarea de vaciado de las papeleras, mientras se encuentran una solución definitiva al problema», señalaron fuentes de la Concejalía que dirige el popular Manuel Villar.

Esa solución definitiva va para largo, como resaltan desde ambas centrales sindicales con representación en el Ayuntamiento de Alicante. Y es que el remedio que plantea el bipartito es incluir este servicio en el próximo pliego de la limpieza viaria y recogida de residuos, donde ahora no figura, por lo que no es competencia de la actual concesionaria. Sin embargo, esa adjudicación, que oficialmente termina a finales de agosto, no se prevé resolver hasta el próximo año, si no surgen problemas legales con recursos. El concejal Villar anunció recientemente, durante una comisión municipal, que el nuevo pliego de limpieza viaria y recogida de residuos se espera que esté listo para el próximo verano, como paso previo a abrir el proceso de licitación.

Mientras se encuentra una solución, las papeleras del parque fueron vaciadas en la tarde de este miércoles por la vía de urgencia, aunque como una acción puntual a cargo de la contrata de Zonas Verdes. Ese supuesto choque de competencias ha generado durante días una sorprendente imagen en el parque alicantino: multitud de funcionarios municipales trabajando en El Palmeral, desde barriendo hasta podando árboles, mientras las papeleras llevaban semanas acumulando multitud de desperdicios, lo que hizo que la mayoría estuvieran desbordadas.

Ante esta situación, las primeras críticas a nivel político llegaron este martes desde Compromís. El concejal Rafael Mas reprocha la gestión al responsable de Limpieza y Medio Ambiente. «Se nos está agotando la paciencia a los alicantinos, día tras día nos levantamos con las calles sucias, los parques, los jardines, y los espacios públicos llenos de suciedad y con falta de mantenimiento», apuntó el edil de Compromís, para quien «la pésima gestión de Villar, junto a la falta de control de la contrata que realiza estos servicios, más el follón de competencias que tiene este señor entre estas dos áreas que no sabe quién tiene que realizar qué, está minando la paciencia y la imagen de la ciudad».