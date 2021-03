El Consell descarta cambiar la vacuna para los profesores

Mientras, los datos aportados por el Ministerio de Sanidad este miércoles señalan que la Comunidad Valenciana es la última en cuanto a dosis de vacunas administradas, en concreto un 68,2% de las recibidas.

Desde las formaciones que representan al profesorado reclaman que se retome cuanto antes el proceso por entender que se trata de profesionales «esenciales». Desde el STEPV subrayan que entre los que se vacunaron el lunes, los hay «preocupados por su situación y los posibles efectos negativos que puede tener en su salud» y que otros se sienten «frustrados» a las puertas de ser protegidos ante el virus. Para los primeros reclama «un seguimiento los próximos días en prevención también de su salud», pero lanza un mensaje de tranquilidad «porque hay 17 millones de personas que se han vacunado con AstraZeneca las últimas semanas y no se han detectado complicaciones más allá de los efectos secundarios previstos».

El presidente de ANPE, Lauren Bárcena, exige que, sea cual sea la vacuna para los docentes, « se garantice la máxima seguridad». Añade criticas a la «descoordinación» que valora que hay con la UE y entre los distintos organismos. La coordinación debe ser máxima para que los gestores no contribuyan a aumentar la incertidumbre que trae la pandemia», concluye. En UGT reivindican que la labor del profesorado es esencial y que debe primar su salud, además de incluir en la vacunación a todo el personal; y en CSIF solicitan «posibles opciones, tales como barajar, si finalmente se alarga la paralización de esta vacuna, la utilización de otras que no han presentado estos problemas». Recalca asimismo «la labor esencial que los docentes y el colectivo en general de la comunidad educativa desempeñan en el día a día» y reclaman a la conselleria que «debemos tener plan b, c y d, dada la terrible experiencia de contagios por covid-19»

Tres casos de trastornos de la coagulación en la Comunidad

Los expertos afirman que este problema lo sufren entre una y tres personas por cada 1.000 habitantes

La Conselleria de Sanidad ha notificado al Centro Nacional de Farmacovigilancia el registro de tres casos de trastornos de la coagulación en pacientes a los que se ha administrado la vacuna de AstraZeneca en la Comunidad Valenciana.

Se trata de dos agentes de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil destinados en Valencia y vacunados entre el 1 y el 5 de este mes con la primera dosis de AstraZeneca que han sufrido episodios de trombosis después de haber recibido la inyección. Según Sanidad ninguno de ellos recoge diagnósticos de trombosis cerebrales y no se ha observado trombocitopenia. Por tanto, no estarían dentro de los casos de trombosis de senos venosos cerebrales que han despertado más preocupan en el contexto de la alerta que está siendo evaluada.

En el caso de la Policía Nacional, son dos los agentes afectados. Uno de ellos, de 38 años, acudió al hospital días después de la vacunación manifestando un dolor intenso en una pierna, pero en una primera revisión no se detectó nada. El dolor fue a más, así que regresó al hospital, donde le diagnosticaron un tromboembolismo pulmonar. El otro policía nacional, de 41 años, fue encontrado inconsciente en su domicilio y trasladado a un hospital de València, aunque ya ha recibido el alta. En su caso, según las fuentes consultadas sufrió un accidente isquémico cerebral y a las 24 horas de hospitalización recibió al alta. En el caso de la Guardia Civil, un agente de 49 años destinado en el cuartel de Paiporta ha tenido que ser hospitalizado tras sufrir una trombosis venosa que derivó en infarto. Los casos de trombosis venosa son relativamente frecuentes entre la población, según recuerda el hematólogo Pascual Marco. «Su incidencia es de entre uno y tres casos por cada 1.000 habitantes al año». Teniendo en cuenta que en la Comunidad Valenciana han sido 67.118 las personas vacunadas con AstraZeneca, los tres casos notificados «supondrían una incidencia más baja que la que existe en la población general». No obstante, este profesional llama a la prudencia y cree acertada la decisión de las autoridades sanitarias de paralizar la vacunación hasta que se descarte su relación con los casos de trombosis de senos venosos cerebrales. Este tipo de trombosis, añade el especialista, «son atípicas y requieren de un estudio muy detallado».