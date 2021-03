Mientras los empresarios cierran negocios o no duermen porque están al borde de la quiebra, en el Congreso de lo que más se habló es de las elecciones en la Comunidad de Madrid y de los tránsfugas de Ciudadanos en Murcia. Mientras los ciudadanos suspiran decepcionados ante el evidente fracaso de la gestión de la Unión Europea a la hora de suministrar suficientes vacunas para la inmunización contra el covid, Pablo Casado (PP) sacó la pandemia a colación para empezar con la campaña electoral para Madrid. Íñigo Errejón (Más Madrid), muy probablemente en clave electoral también, habló de lo que nadie quiere hablar: la epidemia de salud mental a la que nos aboca el coronavirus. Las bancadas de los populares se echaron a reír, y a mí me dio por llorar. Lloro mucho últimamente. Pertenezco a ese 35,1% de españoles que reconoce en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que llora con frecuencia por la situación que vivimos. Lo de los demás, no sé; lo mío es de rabia. Seis de cada diez españoles están deprimidos y toman medicación. Siete de cada diez jóvenes están sin esperanza y preocupados por su salud mental y el 16% de la población reconoce haber sufrido ataques de pánico en el último año. Yo lloro, tú lloras, y ellos ríen.