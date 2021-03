La polémica vivida hoy en el Congreso de los Diputados, a raíz de que el diputado del PP Carmelo Romero gritara "¡Vete al médico!" a Íñigo Errejón tras su intervención dedicada a hablar sobre las consecuencias de la pandemia sobre la salud mental de los españoles, ha llevado a mucha gente a compartir en las redes sociales cómo atravesaron aquellos días del confinamiento.

Una de estas personas ha sido el portavoz municipal de Unides Podem en Alicante, Xavier López, que ha relatado en Twitter cómo le afectó la reclusión:

Decretado el primer #EstadoDeAlarma, viviendo solo, sin contacto físico con la familia, pareja y amig@s, sin poder hacer deporte, ni mantener rutinas habituales, e impotente por las situación de desamparo de much@s vecin@s, empecé a notar temblores en el párpado. — Xavier López 🏳️‍🌈♀️🔻 (@xavierdalacant) 17 de marzo de 2021

López comienza señalando que el hecho de vivir solo y no poder tener contacto ni con su familia, ni con su pareja y amigos, al tiempo de no poder mantener sus rutinas habituales y ante la impotencia que la causaba ver la situación de desamparo de muchos vecinos "empecé a notar temblores en el párpado".

El siguiente efecto fue el insomnio, al que se sumaron un "gran agobio y claustrofobia, que me generaban cuadros de ansiedad frecuentes". "Pedí cita en mi centro de salud, pero al médico solo le conté la sintomatología física", señala el político.

"En realidad era lo más molesto y pensé que la ansiedad la podría ir manejando a medida que fuera adaptándome a la situación. No fue así. El doctor me recetó diazepam, que hizo disminuir la sensación ocular. En unas semanas esta había desaparecido. No la ansiedad", prosigue en su hilo en Twitter.

"La ansiedad dio paso a la tristeza. Decidí pedir ayuda psicológica. Tampoco iba a ser la primera vez que la recibiría. He mejorado mucho, afortunadamente, pero este segundo semiconfinamiento no ayuda. Tampoco lo atroz que ha sido la pandemia: He perdido a gente que conocía", subraya López, quien concluye su relato afirmando que "gran parte de la población ve como un estigma recibir tratamiento para la salud mental. Otras muchas no pueden acceder. La atención pública está saturada y los procesos se dilatan. El covid ha agravado situaciones. El PP ha vuelto a demostrar su bajeza".