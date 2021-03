La presidenta de la Fundación Cotec para la Innovación, Cristina Garmedia, exministra de Ciencia e Innovación, ha señalado durante el "Foro 4 Estaciones", celebrado esta mañana en el Club INFORMACIÓN con el patrocinio de Banco de Sabadell, que si la Agencia Europea del Medicamento decide seguir adelante con la vacunación tras la investigación que se realiza de los efectos secundarios de AstraZeneca "sigamos sin miedo porque tenemos que estar vacunados. Si no nos vacunamos, tendremos un problema de salud pública y económico, porque sin salud no hay economía". Con Garmendia, que destacó que el proceso es cauteloso y que cuando hay un problema las agencias reguladoras paran y luego se avanza, ha dialogado por espacio de más de dos horas y media con el catedrático de Economía Aplicada y fundador de Torre Juana OST, Andrés Pedreño, quien apuesta por el Big Data para potenciar el turismo, motor de la economía provincial muy dañado por el covid. "Necesitamos convertirnos en una potencia en en tecnologías adaptadas al turismo, el Data permita una personalización, dar una respuesta eficiente con una oferta que es muy diversa". Este foro ha sido el primero de este año.

Los ponentes han coincidido en que la pandemia ha acelerado la digitalización pero se ha abierto una enorme brecha educativa que debe abordarse ya para el próximo curso porque provoca desigualdades y también en que el teletrabajo mejora la productividad de las empresas pero es necesario regular el derecho a la desconexión. Durante el debate, han abundado en la necesidad de ser una potencia en tecnologías aplicadas al turismo para apuntalarlo tras la pandemia asegurando que la provincia (y toda España) es un destino de salud pública seguro

También consideran que hay que poner al sistema de salud al frente de la recuperación económica, que es de los mejores del mundo aunque no estábamos preparados para asumir una pandemia al hacer falta datos y no estar digitalizados, entre otros motivos. Opinan que hay que solucionar ese déficit digital sin dejar que la protección de datos frene sus beneficios y como ejemplo han puesto países asiáticos que utilizan el móvil para establecer la trazabilidad del virus. "El déficit digital que teníamos es algo de lo que tenemos que tomar nota para que no vuelva a ocurrir y tendrá un alto coste en el tema covid", ha dicho Pedreño.

Asimismo, han considerado que España tiene como asignatura pendiente un sistema de ciencia, tecnología e innovación fuerte, bien financiado y organizado. Apelan a la colaboración público-privada y consideran que la industria necesita grandes inversiones, que tiene un grandísimo componente de empleo en el aspecto de la reparación frente a la fabricación, que está más robotizada. Y han manifestado varias veces durante el debate su preocupación por el alto índice de empleo juvenil.

Garmedia ha puesto en valor la transferencia inversa de conocimiento que se ha producido de la sociedad a la industria, un reto logístico que nunca había tenido lugar provocado por la pandemia, con fabricación incluso en los hogares, y en las empresas con diseños 3D y respiradores formando parte de la solución.

Entre los asistentes al Club, la delegada del Gobierno, Araceli Poblador; la delegada del Consell, Antonia Moreno; la directora general de Análisis y Políticas Públicas, Ana Berenguer; o la secretaria autonómica de Innovación, Carmen Beviá. Online intervino con sus preguntas la investigadora Ángela Nieto.