Cómo mantener viva la llama de las Hogueras de Alicante

Tras confirmarse que por segundo año consecutivo no habrá Hogueras en junio por la pandemia, los festeros ya debaten sobre el futuro. Coincidiendo en que las ganas de celebración son infinitas tras un durísimo año por el covid, una pregunta está en el ambiente, y debe resolverse en breve: ¿Intentar celebrar la Fiesta en verano (entre agosto y septiembre, presumiblemente) o posponerla definitivamente a 2022, manteniendo invariable la tradicional fecha en el calendario?

La primera opción la defienden, sobre todo, las comisiones de menor categoría, las que manejan presupuestos reducidos y son menos dependientes de patrocinadores y de la venta de mesas de racós. La segunda, en general, es la respuesta más habitual entre comisiones de mayor categoría, ya que se da por hecho que dentro de medio año se mantendrán restricciones. Entre medias, un amplio abanico de matices, que hablan de consecuencias económicas en las comisiones y de la crisis que arrastran los sectores más vinculados a la Fiesta, como constructores, indumentarias o floristas.

Sobre la mesa también se ponen propuestas para mantener viva la llama, pero sin poner en riesgo la viabilidad de las comisiones, como plantar la Hoguera Oficial en junio, como se hizo con el Belén Gigante en Navidad o que la Ofrenda de Flores coincida con la Patrona, la Virgen del Remedio (5 de agosto). «Queremos que haya fiesta, pero cuando las restricciones sean mínimas. Las Hogueras deben ser en junio, por tradición, y deben ser multitudinarias y en la calle», defendió el presidente de Sèneca Autobusos, Josep Amand Tomàs, quien admite que unas fiestas al ralentí supondrían un golpe para los presupuestos de las comisiones: «Si queremos inventarnos algo que sustituya a las Hogueras se podría generar un problema con la financiación. Plantar este año pondría en riesgo las Hogueras de 2022». Sobre esa masificación de las calles también habla la presidenta de Benalúa, Amparo Martínez: «Es difícil pensar en 2021 porque las Hogueras son sinónimo de multitudes». En Especial, como Sèneca, planta Florida-Plaza la Viña. Su presidente, Alejandro Amores, insiste en las ganas de fiesta, pero con cabeza: «Hay que ser conscientes de la realidad para que la economía [de las comisiones] no se vea perjudicada».

Desde Alacant Golf añaden que «si la situación de la pandemia mejora, se podrían celebrar en septiembre, pero para hacerlo mal, será mejor dejarlo hasta 2022», según el presidente, Manuel Francisco Cardona. En Altozano Sur, Pedro Martínez pone el foco en esos sectores dependientes de las Fiestas para cuestionar su pensamiento inicial: «La primera idea es 2022, pero hay que pensar en los sectores de la Fiesta. Sabemos que en septiembre no se podrá hacer nada con normalidad, pero al menos intentarlo». Con la misma preocupación responden desde Santa Isabel. «Aunque sean unas Hogueras diferentes, había que hacer algo en verano por los sectores afectados y porque si no se hace nada la gente se va a borrar aún más». También con la mente puesta en el factor económico contesta el máximo dirigente de Ángeles-Felipe Bergé, Isidro Antón: «Somos partidarios de celebrar las Hogueras cuando se puedan hacer. Si es septiembre, bien. Hay mucha gente afectada económicamente». Sobre esa imposible normalidad se pronuncia la presidenta de Carrer Sant Vicent, María Victoria Guijarro: «Pienso que la mayoría prefiere junio de 2022 para disfrutar de Hogueras en condiciones».

Sobre esas restricciones se pronuncia el presidente de Parque Plaza Galicia, César Sirvent: «Hay que hacerlas siempre que sea algo digno: a no menos de un 80%. Para hacerlo a medio gas, no. Sólo para que estén las hogueras en la calle, no». En una línea similar se pronuncia la dirigente de Vía Parc Vistahermosa, Estefanía Espín: «Apuesto por volver en junio, porque ahora no se sabría bien ni cuándo ni en qué condiciones. En septiembre se podía arrancar con los actos pendientes».

Con la mirada en junio de 2022 asegura estar David Olivares, excandidato a la Federació de Fogueres, quien asegura que es tiempo de unidad en la Fiesta: «Si plantamos este año lo firmado, en 2022 tenemos que irnos a Sexta categoría. Si se decide celebrar la Fiesta, habría que dar la opción a que las hogueras no planten si no les resulta rentable».

Pero la Fiesta no son sólo hogueras. En las barracas, que podrían ser las más perjudicadas si se mantienen restricciones de aforos por la pandemia de covid, también existen diferentes puntos de vista ante esta anómala situación. «Hay que hacer algo porque dos años sin mover las Hogueras tendrá consecuencias difíciles de superar», asegura el presidente de El Cabasset, José Manuel Sampere. Desde Tot Bacores, su máxima dirigente, María José Sicuter», pone el foco más lejos. «Viendo el ritmo que hay de vacunación, vamos directos al 2022. Creo que la gente no está por la labor de celebrar las fiestas fuera de junio». Todas estas dudas, y alguna más, en el entorno del mundo de las fiestas oficiales de Alicante se prevén resolver en una asamblea de la Federació prevista para después de Semana Santa.