La Unidad de Barrios, los Fox y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Alicante han impuesto 104 denuncias por diferentes infracciones del estado de alarma durante las tardes de lunes a miércoles, en su mayor parte, relativas a estar en grupos, no llevar mascarillas, y se disolvieron cuatro botellones en Cala Palmera, el Cabo de las Huertas, La Ereta y en la calle Carlota dentro de los operativos policiales para hacer frente al covid. En las vigilancias con controles de tráfico y patrullas por la ciudad, la Policía ha levantado dos actas de denuncia, a personas que han incumplido el toque de queda durante esta noche. Fueron localizadas pasada la una de la madrugada bajo los efectos del alcohol en la calle Catedrático Soler y Primitivo Pérez. Durante las tardes se levantaron 29 actas en la ciudad por no llevar la obligada mascarilla, que conllevan sanciones de 100€.

La Policía Local alerta que esta semana se han incrementado las infracciones por estar en grupos sobre todo de jóvenes, y se han impuesto un total de 62 denuncias. Además en los controles antibotellón los Fox disolvieron cuatro que se estaban celebrando en Cala Palmera, el Cabo de las Huertas, La Ereta y en la calle Carlota, denunciando a un total de 13 personas por consumo de alcohol. Ante la presencia de los agentes policiales los jóvenes en varios botellones emprendieron la huida para evitar ser sancionados, explican fuentes municipales.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, apela a “que cumplamos todos las normas en este puente de San José con la mirada llena de esperanza de que pronto vamos a salir de esta pandemia”, y apeló a “la responsabilidad individual de cada uno día tras día para protegernos de contagios porque tenemos que poner freno juntos a una cuarta ola del covid, con mucha conciencia y reduciendo la movilidad y evitando las reuniones y fiestas al máximo. Es la vida lo que está en juego en estos complicados momentos de muchas personas”.

La Policía advierte que este fin de semana se va a establecer máxima vigilancia en la Operación Puente de San José, y las personas que se salten las normas serán sancionadas "por el bien y la salud de todos, ya que la normas establecen que no está permitido celebrar reuniones familiares ni sociales y agruparse personas no convivientes, y es muy importante el cumplirlo para evitar rebrotes como sucedió en pasadas fiestas", como la Navidad. Los agentes policiales recuerdan que en espacios de uso público de la ciudad no se podrán formar grupos de más de 4 personas, salvo que se trate de personas convivientes.

Por su parte la Policía Local también incide en que está limitada la entrada y la salida de la salida de la Comunidad Valenciana. En cuanto a la hostelería y la restauración, el aforo permitido en el interior del local es del 30% y del 100% en terrazas. El horario de cierre de los establecimientos es a las 18 horas, y las mesas tendrán un máximo de 4 personas por mesa, con el consumo siempre sentado, y la más importante el uso de la mascarilla será siempre necesario cuando no se esté consumiendo.

Asimismo en domicilios y espacios de uso privado, tanto en el interior como el exterior, se limitan a las reuniones familiares y sociales de personas que pertenecen al mismo núcleo o grupo de convivencia.