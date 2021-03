Esta es la historia de un salvadoreño refugiado en Alicante: «Si vuelvo a El Salvador las maras me matan, como a mi suegro»

Bryan, nombre ficticio porque prefiere preservar su identidad por seguridad, tiene muy claro que no volverá a El Salvador mientras los pandilleros de las maras sigan causando estragos y campando a sus anchas por su país, extorsionando y matando a los ciudadanos que no se pliegan a sus demandas. A sus 35 años, este salvadoreño afirma con rotundidad que «si regreso las maras me matan, como a mi suegro». Tras recalar unos meses en Madrid, se separó de su mujer y ahora trata de emprender una nueva vida en una ciudad de la provincia de Alicante. Para ello, confía en que el Gobierno atienda su petición de protección internacional y le dé asilo . Entiende que lo que sucede en su país no es un problema de delincuencia común, motivo que esgrime el Gobierno para rechazar estas solicitudes de protección. «Son grupos organizados con fines terroristas», señala.

Miembro de una familia numerosa de nueve hermanos, se trasladó a España a finales de febrero del pasado año con su mujer y dos niños. Estaba «amenazado de muerte» y sabía que si se quedaba en El Salvador acabaría engrosando la lista de crímenes de uno de los países más violentos. El pasado año se registraron 1.322 asesinatos, una media de casi cuatro muertes violentas al día en un país que tiene una población similar a la de Madrid, donde en 2020 se produjeron 15 crímenes.

El asesinato a tiros de su suegro en julio de 2019 fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de este salvadoreño que, desde los 13 años, ha tenido que soportar la presión de las maras para que se uniera a ellas en un pueblo del departamento de San Miguel. En su país comenzó trabajando en un taller con su padre, al que las maras extorsionaron exigiéndole 300 dólares al mes. «Llamaron al taller y le dijeron que si no pagaba me mataría», relata Bryan. Su padre pensó que era una broma, pero nada más lejos de la realidad. Unos días más tarde pasaron disparando por su casa y su padre cerró el taller y le trasladó a la capital del país, donde vive su madre.

Pasó dos meses escondido y el temor se acrecentó cuando le informaron de la redada policial contra los pandilleros que extorsionaron a su padre: «Encontraron una lista con el nombre de 35 personas y los que estaban muertos aparecían tachados. Yo estaba en esa lista».

Cinco meses más tarde regresó a su pueblo, «pero con miedo». Se puso a trabajar con un mototaxi y tras facilitarle su número de teléfono a un cliente comenzó a recibir llamadas desde la prisión para que se pusiese a trabajar con las maras en asuntos de drogas, extorsión y armas. Lo rechazó, pero los pandilleros no desistieron en su propósito. Una noche recogió a un cliente y nada más subirse le puso una pistola en el costado para intimidarlo y le condujo a una zona alejada. Durante el trayecto pensó que «había llegado mi día», pero no fue así. Llegaron a una casa donde entregaron una caja y el pasajero armado le explicó que ese era el «trabajo».

Bryan se marchó de nuevo a San Salvador para huir de las maras, pero están por todo el país. Se hizo taxista y conoció a su mujer, cuyo padre trabajaba con él. Las maras les cobraban diez dólares por taxi a la semana y su suegro también pagaba, pero cuando trasladaba a algún pandillero le cobraba el trayecto y eso fue su perdición. Un día estaba Bryan con su suegro de celebración en un bar cuando llegaron unos pandilleros, saludaron y le dijeron que «fuéramos a un sitio menos aburrido; nos fuimos en su coche y llegamos a una finca donde había una decena de personas con armas largas». Fue el inicio de un calvario de más de siete horas en el que les quitaron la ropa, les amenazaron de muerte y les golpearon con bates. Y todo porque su suegro les cobraba el taxi a los pandilleros. Los miembros de las maras realizaron numerosas «llamadas pidiendo autorización para matarnos y al final me dijeron que tuve suerte y me perdonaban la vida».

No ocurrió lo mismo con su suegro. Les sacaron en dos coches distintos y a él le arrojaron en marcha del vehículo. Su suegro apareció «muerto al día siguiente, con 30 impactos de bala», indica Bryan, quien cree que a él le soltaron «para que dijera a la familia que no tenía que poner una denuncia o de lo contrario íbamos a morir todos». Tras el asesinato de su suegro acordó con su mujer vender lo que tenían y abandonó su país natal. El 27 de febrero de 2020 llegó a España para iniciar una nueva vida, contactaron con Cruz Roja y confía en que le concedan el asilo. En cualquier caso, lo que sabe con certeza es que no regresará a su país. Sería su muerte.

«No éramos ricos, pero vivíamos bien, sin necesidad de hacer daño a nadie, pero las maras buscan arruinarte la vida y son peor que el virus. Contagian a los jóvenes con el gancho de lograr dinero fácil y no tener miedo a nadie», se lamenta este salvadoreño, que sólo quiere llevar una vida tranquila en España.