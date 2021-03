Compromís insta al bipartito de Alicante a agilizar el bono comercio y aumentar su presupuesto

Desde Compromís insisten en que si desde la Administración se les va a poner trabas a los comerciantes que supongan que cobrarán dentro de 40 o 60 días la convocatoria será un fracaso. “Llegará tarde, con poco dinero y fracasará”, ha vaticinado Bellido. Asimismo, temen que, pese a la partida de 100.000 euros contemplada en el presupuesto para el Bono Comercio y el hecho de que se plantee como una fórmula de ayuda e incentivo para la compra en comercios de la ciudad, si no se acelera la redacción y publicación de las bases podría no aplicarse en el ejercicio actual, tal y como pasa año tras año con el bono escolar infantil. “Insistimos agilidad, aumentar dinero y hacer caso a los comerciantes sobre cómo se está desarrollando este proyecto del bono comercio en otras ciudades”, ha recalcado.

Desde Compromís también han reclamado conocer las razones que hacen que las convocatorias de ayudas del Ayuntamiento no están llegando como deberían a los sectores afectados por la crisis sanitaria. En este sentido han explicado que las primeras ayudas a la hostelería, de 5 millones presupuestados se ejecutaron 4,3 millones, una cifra que fue descendiendo en sucesivas convocatorias, como las ayudas de noviembre para comerciantes y hosteleros de un millón de euros de la que solo se adjudicaron 498.000 euros, o la ayuda de veladores de 490.000 de la que solo se adjudicaron 207.000. Unas cifras que desde la formación consideran que reflejan que algo no está funcionando como debería y que las ayudas no están llegando a sectores muy afectados.