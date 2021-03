Vecinos de Rabasa arrancan una iniciativa para limpiar terrenos privados del barrio

Los vecinos de Rabasa han arrancado este mes una iniciativa para recoger los residuos que se reparten por las inmediaciones del barrio, en dirección a los lagos. La mayoría de estos espacios son privados y no están vallados, por lo que la gente hace uso de ellos y la basura, al no retirarse, se acumula y no para de crecer. Estas barridas vecinales, no obstante, también pasan por partes de terreno público. Los integrantes del grupo voluntario critican la pasividad del Ayuntamiento de Alicante.