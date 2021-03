El bipartito de Alicante exhibe unidad: propone una iniciativa sobre "estabilidad institucional" en pleno terremoto nacional entre PP y Ciudadanos

Tras la Junta de Portavoces celebrada este lunes, el bipartito de Alicante (PP y Ciudadanos) anunciaron la presentación, por la vía de urgencia, de una declaración institucional en favor de la "estabilidad institucional". La propuesta plenaria se debatirá en plena batalla política, a nivel nacional, entre PP y Ciudadanos, que se generó tras la presentación de la finalmente frustrada moción de censura en la Región de Murcia. Las portavoces del PP, Mari Carmen de España, y de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, han presentado una declaración institucional conjunta por la que proponen al resto de grupos políticos adherirse a la confeccionada en su día por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en favor de la estabilidad institucional.

El escrito firmado por ambas portavoces propone que el Ayuntamiento de Alicante se sume a la Declaración Institucional de la FEMP, aprobada por unanimidad en Junta de Gobierno, relativa al Pacto Antitransfuguismo y en apoyo al Pacto por la Estabilidad Institucional.

Mismo asunto, dos visiones

La propuesta se conoce días después de que Unidas Podemos anunciase que llevaría a la sesión plenaria de este jueves el Pacto Antitransfuguismo. La coalición morada registró dentro del plazo establecido una declaración institucional para que los seis partidos con representación en el Ayuntamiento de Alicante se posicionen sobre el Pacto Antitransfuguismo. El objetivo, según el grupo municipal de Unidas Podemos, es "que los partidos del Pleno renueven los votos del Pacto Antitransfuguismo". Con ese fin, la coalición eleva una iniciativa en el pleno para "invitar al resto de partidos a renovar el pacto democrático contra el transfuguismo, ante los últimos cambios de Alcaldía en Teulada, La Torre de les Maçanes y Agres, así como los acontecimientos de la vecina región de Murcia".

"Unidas Podemos considera que una democracia del siglo XXI no puede dar cobijo a las personas que practican el transfuguismo. Es una forma de torcer la voluntad popular expresada en las urnas y un comportamiento que no debería ser tolerado por ninguna fuerza política democrática", según el grupo municipal liderado por Xavier López, quien considera que "es el momento de afirmar ese respeto al juego limpio en las instituciones, y me gustaría comprobar a través del voto positivo a esta iniciativa del resto de componentes del pleno, que en Alicante no se va a dar ningún escenario que altere el resultado de las urnas". López califica como "inaceptable el transfuguismo, ya que supone alterar la voluntad colectiva expresada en las urnas y una estafa democrática en toda regla".

Unidas Podemos cree "necesario" que el resto de fuerzas "renueven su compromiso con el Pacto Antitransfuguismo ante los acontecimientos vividos en alcaldías de la provincia, como Teulada, La Torre de les Maçanes y Agres, así como en el parlamento murciano". López defiende que "las democracias modernas tienen que desterrar estas formas de alterar los equilibrios de las urnas, el juego limpio en democracia es necesario y no nos podemos permitir manchar las instituciones con estos comportamientos". Por ello, la coalición llevará al próximo pleno una declaración institucional instando al resto de partidos del pleno a "renovar el compromiso con el Pacto Antitransfuguismo, firmado en 1998 por primera vez y actualizado por última vez el pasado año 2020".

El 8-M, a debate

En el orden del día, debatido en la Junta de Portavoces de este lunes, Compromís solicitó que no se incluyera la propuesta de Vox para que el 8-M, Día Internacional de la Mujer, se convierta en el Día de las víctimas de coronavirus. Sin embargo, no consiguió su propósito, lo que provocó que la coalición valencianista anunciara que no participará en la votación de ese controvertido punto: "Desde Compromís no vamos a entrar al juego de la extrema derecha que pretenden negar la violencia machista y por eso anunciamos que no vamos a participar de la votación plenaria de la iniciativa presentada sobre el 8 de marzo". El portavoz municipal, Natxo Bellido, explicó que tal y como expusieron en la Junta de Portavoces, consideran que "esta iniciativa no se ajusta al Reglamento Orgánico del Pleno, ya que el tema no afecta directamente al municipio de Alicante y por ello debería ser retirada del Orden del Día, como ocurre frecuentemente con otras iniciativas de la oposición progresista". Barcala, según Bellido, "vuelve a mostrar su actitud caciquil con los asuntos que van a pleno, incluso cuando no cumplen el reglamento o cuando hablan de temas supramunicipales que no afectan para nada al municipio, y en este caso además, le hace el juego a la extrema derecha en su agenda de negar la violencia de género, la desigualdad de las mujeres y los logros de la lucha feminista". Por todo esto, según anunciaron, Compromís "no participará en la votación de este punto en el próximo pleno de marzo".