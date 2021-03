La Policía Local controlará el acceso al monasterio de Santa Faz tras la suspensión de la Peregrina

La Policía Local realizará controles de acceso al monasterio de la Santa Faz y a lo largo del recorrido hasta el caserío para evitar cualquier tipo de aglomeración el próximo jueves 15 de abril, día en que debía celebrarse la Peregrina, cancelada por segundo año consecutivo por la pandemia. Más de 300.000 personas participan en esta tradicional romería hasta el santuario donde se custodia desde hace más de cinco siglos la Reliquia con el rostro de Jesús, de nuevo suprimida por el covid.

El Ayuntamiento y el Cabildo acordaron ayer suspender a todos los efectos la peregrinación y celebrar solo una misa sin público. El acceso al caserío estará restringido y se reforzarán las medidas de seguridad para evitar que grupos de personas puedan juntarse tanto en la plaza de Luis Braille, en el exterior del templo, como en el camarín. En este sentido, se establecerá un perímetro de cierre y control de acceso al monasterio y los controles se extenderán al recorrido tradicional desde Alicante. Así se acordó ayer en el encuentro que mantuvieron el alcalde, Luis Barcala; la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, y los concejales de Fiestas, Manuel Jiménez, y de Seguridad, José Ramón González, en representación del Ayuntamiento; con el deán de la Concatedral de San Nicolás, Ramón Egío, y el rector del santuario de Santa Faz, José Luis Casanova, por la Iglesia.

En la reunión se acordó la celebración de una misa a primera hora de la mañana en el templo y a puerta cerrada, que será retransmitida por streaming. Además, se baraja una salida extraordinaria de la Reliquia para bendecir la ciudad contra la pandemia a una hora y en un lugar desconocidos que no se darán a conocer previamente, tal y como se intentó el pasado año desde el Castillo de Santa Bárbara, aunque finalmente la Subdelegación de Gobierno no lo permitió por motivos de seguridad. En el lugar en el que se realice esta bendición, en caso de que sea autorizada, se cortarán los accesos. El Ayuntamiento también impedirá la instalación de puestos de venta el día de Santa Faz en terrenos de su término municipal pues hay una parte que se comparte con Sant Joan. El bipartito pide a los alicantinos que no vayan al monasterio y recuerdan que la Reliquia está en el templo los 365 días del año, por lo que se puede acudir a visitarla en cualquier momento. Asimismo, se advierte que se multará a los grupos de personas que se detecten.

El Ayuntamiento deja en estudio si se corta un carril o se restringe alguna zona en la carretera por donde suele discurrir la romería (avenida de Dénia y N-332) dado que, al margen de la responsabilidad individual, no existe ninguna restricción por parte de la Generalitat (expiran el 12 de abril, tres días antes de la fecha de la Peregrina) que impida a un ciudadano desplazarse caminando hasta el caserío o al número de convivientes autorizado. Pero sí están prohibidos los grupos de personas, de ahí que las autoridades locales insistan en que el recorrido estará sometido a controles así como los accesos al monasterio, aparte de que quien se desplace pueden encontrarse con que la Reliquia no esté en el camarín si fructifica la salida extraordinaria a bendecir la ciudad, siempre que no haya cuarta ola de covid. Este acto estaría también restringido y sólo se podría seguir a través de la retransmisión en directo, como sucederá con la misa.

El alcalde, Luis Barcala, recalcó ayer la necesidad de que «este año, más que nunca, los alicantinos se queden en casa y no vayan al monasterio. Vamos a intentar, si la situación sanitaria lo permite, que la Santa Faz venga a Alicante para bendecirnos a todos», señaló en referencia a la posible salida extraordinaria de la Reliquia. La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, hizo un llamamiento a la prudencia recordando que «aunque en su festividad no la podamos visitar, la Santa Faz está ahí todo el año. Se puede acudir en cualquier otro momento del año para cumplir con las promesas realizadas».

El rector del santuario, José Luis Casanova, dijo que lo primordial es tomar todas las medidas de seguridad que están al alcance para evitar contagios, a la vez que garantizar que la Santa Faz se puede venerar , siempre teniendo en cuenta que la Peregrina está suspendida. Por ello, recuerda que la Santa Faz espera a los peregrinos que quieran visitarla en este momento de pandemia o porque hayan estado enfermos y que lo mejor es escalonar las visitas para que no haya indeseadas aglomeraciones. «Pueden venir desde ya a encontrarse con este rostro de esperanza, aprovechar la Semana Santa y los 15 días alrededor de Santa Faz, en la que se puede decir que será la Peregrina más larga de la historia», apuntó el sacerdote, preocupado por la cuarta ola de coronavirus que ya afecta a Italia y Francia.