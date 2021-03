Sin cambios. Mismo documento y misma distribución de votos. La Comisión de Hacienda ha dado vía libre a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal de Alicante para 2021. El órgano plenario se ha reunido hoy para abordar las doce alegaciones presentadas por sindicatos y vecinos, que han sido rechazadas en bloque por los técnicos de Hacienda y de Recursos Humanos. En la votación definitiva de la comisión, se han mantenido los equilibrios previstos: ha votado a favor el bipartito (PP y Cs), se ha abstenido el PSOE y Vox y han votado en contra Unidas Podemos y Compromís. Así, el Presupuesto que finalmente se votará este jueves (día también de celebración de la sesión ordinaria del mes de marzo) será el mismo que se aprobó inicialmente a mediados del mes de febrero: 14 votos a favor, 11 abstenciones y 4 en contra.

Tras la comisión, la oposición municipal ha lamentado que se hayan rechazado todas las alegaciones, criticando además al bipartito por torpedear la participación ciudadana. "Se ha vuelto a poner en evidencia que el alcalde Luis Barcala no acepta ninguna de las alegaciones de sindicatos y vecinos, dejando claro que es lo que entiende por presupuestos participativos: simplemente aplica el rodillo", han señalado los socialistas, quienes han alegado, a través de los concejales Miguel Millana y Llanos Cano, que su abstención se basa en el pacto suscrito con Ciudadanos: "Logramos que se incorporara 1,2 millones de ayudas directas a las empresas y porque con este acuerdo se abre la vía a incorporar propuestas del PSOE para que las cuentas municipales sean más sociales, más justas y tengan un valor añadido en un tiempo de máxima dificultad".

Desde Vox, el otro grupo que permitirá la aprobación definitiva del Presupuesto, también ha lamentado el "no" a las alegaciones y ha defendido que su voto se inspira en haber impuesto parte de sus exigencias, como los recortes en las áreas de Igualdad y Cooperación: "Desgraciadamente han sido rechazadas por los técnicos todas las alegaciones presentadas por todas las entidades proponentes porque había propuestas muy necesarias para los barrios y la plantilla municipal. Hemos decidido mantener el voto por coherencia con la necesidad que tiene la ciudad de seguir recuperándose del virus chino y por las cesiones del equipo de gobierno con nuestros ajustes en partidas ideológicas", según el portavoz de la formación, Mario Ortolá.

En el "no" se han mantenido Unidas Podemos y Compromís, que coinciden en reprochar al bipartito que ceda ante las exigencias del grupo ultra. "Desde Compromís vemos como nuevamente como las diferentes alegaciones no han tenido espacio para el debate, haciendo una interpretación estricta y restrictiva de este proceso. Las asociaciones y sindicatos reclaman un espacio donde pueden hacer propuestas y reclamaciones que no encuentran. Desde la coalición progresista vamos a seguir votando en contra de unos presupuestos sin inversiones, sin diálogo con la sociedad civil, y que recogen la agenda de recortes en derechos humanos pactada entre PP-Vox, con la aceptación cómplice de Ciudadanos que no puede oponerse a nada dada la situación de descomposición en la que se encuentra", según Natxo Bellido.

Desde la coalición morada, Xavier López ha insistido en la falta de un espacio para la participación vecinal: "Lamentamos las dificultades que tienen las entidades sociales para presentar alegaciones y que estas pasen el corte de la intervención. El que todas hayan sido desestimadas genera la percepción de un ayuntamiento alejado de la ciudadanía. La problemática principal es la inexistencia de políticas e iniciativas que favorezcan la participación ciudadana, y especialmente, las que generen facilidades para participar e incidir en los presupuestos locales".