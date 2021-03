El bipartito de Alicante prevé que las obras en la fuente de Luceros empiecen en un mes y finalicen en octubre

La empresa valenciana Estudio Métodos de Restauración, que logró salvar previamente la baja temeraria de su oferta económica, participó en la restauración de la Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña). En concreto, en UTE con otra sociedad, fue la adjudicataria de las obras de restauración de la fachada de la Quintana y patios de la Puerta Santa y Puerta de Abades y girola y terraza sobre la tribuna del deambulatorio de la catedral, una actuación con un presupuesto de 1,3 millones de euros. Esta mercantil, por otro lado, fue la elegida para redactar y ejecutar el traslado de Torre Placia, además de ser la encargada de trabajos de restauración en la Lonja de la Seda y el Mercado de Colón (València) y el Pont del Diable (Tarragona).

Según recoge el informe de los técnicos municipales previo a la clasificación de licitadores, la empresa Estudio Métodos de la Restauración explica que el andamio en torno a la fuente estará colocado durante la mitad del periodo previsto para las obras: tres de los seis meses. La oferta ganadora el concurso, por otro lado, «establece una toma de datos con topografía clásica, pero sobre todo con fotogrametría digital y escaneado tridimensional digital posterior», incluyendo otras técnicas como el escaneado láser de alta precisión, que en el conjunto de uso de todas ellas constituirán una herramienta muy fiable y objetiva para el estudio y análisis de los elementos de la fuente», según el informe de juicio de valor de los técnicos municipales. Además, los funcionarios añaden que la licitadora «estudiará los materiales con termografía de infrarrojos, con cartografía de sales y ensayos petrográficos, junto a ensayos físicos y químicos y una relación de técnicas de laboratorio extensa».

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alicante aprobó este lunes en Junta de Gobierno la adjudicación del contrato para el Programa de cohesión social desde la escuela a favor de la entidad Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, por un importe de 193.788 euros y con una duración de dos años. Este proyecto lleva desde 2017 en manos de una ONG próxima al PSOE (entre sus dirigentes figuran los exdiputados Victorino Mayoral, Juan Ramón Lagunilla o Agustín Jiménez, exdiputado por Alicante). El PP y Ciudadanos criticaron hace cuatro desde la oposición que el tripartito dejara el proyecto en manos de la entidad afín a los socialistas.

El contrato que sigue sin adjudicarse es el del servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento, aunque en un principio se había incluido por urgencia este lunes para dejarlo en manos de Telefónica por 2,8 millones para cuatro años. Finalmente, se retiró tras conocerse que una licitadora (Vodafone) había presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En 2019, la misma licitadora consiguió que se reiniciase el proceso de licitación tras presentar otro recurso por falta de igualdad de oportunidades. El servicio se presta fuera de contrato desde hace tres años y medio.

Infraestructuras ultima el pliego de limpieza de colegios

Infraestructuras ultima el pliego del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, tras volver a la casilla de salida hace medio año por los recursos presentados, entre ellos, por los socialistas. Fuentes del área calculan que la licitación se retome en dos meses, con el objetivo de que se adjudique antes de que termine este año. Por otro lado, el bipartito asegura que sigue «trabajando» para desbloquear los seis meses de impagos, que tiene paralizados el interventor municipal. El retraso generó ayer las críticas del PSOE y Unidas Podemos, que se sumaron a las iniciales de Compromís.

PP y Cs llevan de nuevo a pleno la gestión de Educación

El bipartito presenta una iniciativa por urgencia para que Marzà «acabe con los incumplimientos»

No hay pleno que el bipartito de Alicante no presente una iniciativa para poner en cuestión la gestión de la Conselleria de Educación, dirigida por Vicent Marzà (Compromís). Este mes de marzo no será una excepción. En este caso, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, formado por PP y Ciudadanos, presenta por la vía de urgencia una declaración institucional en la que insta a la Conselleria de Educación a que «cumpla con sus obligaciones» y acabe con los «numerosos incumplimientos que mantienen en precario tanto la educación escolar digital en tiempos de covid», en alusión a la «no prestación de servicios esenciales como los de psicopedagogía, el ralentización en la construcción de centros o el retraso en el pago de becas comedor, de transportes o el bono libro», según señala el gobierno municipal.





La propuesta sumó de inmediato las críticas desde la oposición municipal, que acusan al bipartito de Alicante de utilizar el pleno municipal para hacer oposición a la gestión del Botànic. Desde Unidas Podemos, el portavoz, Xavier López, calificó de «bochornoso que el equipo de gobierno vuelva a utilizar el pleno para confrontar con el gobierno de la Generalitat en materia de políticas sociales». Desde Compromís, por su parte, aseguraron que les sigue «sorprendiendo la desvergüenza del PP», que presenta una declaración sobre educación cuando mantiene a Alicante en la cola del Edificant».