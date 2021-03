El bipartito aprovecha de nuevo el pleno de Alicante para criticar la gestión de Educación

No hay pleno que el bipartito de Alicante no presente una iniciativa para señalar a la Conselleria de Educación, dirigida por Vicent Marzà (Compromís). Este mes de marzo no será una excepción. En este caso, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, formado por PP y Ciudadanos, ha presentado una declaración institucional por la vía de urgencia en la que insta a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte a que "cumpla con sus obligaciones" y acabe con los "numerosos incumplimientos que mantienen en precario tanto la educación escolar digital en tiempos de covid", en alusión a la "no prestación de servicios esenciales como los de psicopedagogía, el ralentización en la construcción de centros o el retraso en el pago de becas comedor, de transportes o el bono libro", según el gobierno municipal.

En la declaración institucional se resaltan cuestiones como la brecha digital. “Se ha constatado una carencia de medios, como es el caso de las tabletas que la Conselleria de Educación anunciaba en abril del año pasado, para paliar las dificultades a las que se enfrentaba el alumnado que no dispusiera de medios para seguir el aprendizaje a distancia durante el confinamiento, pese a que en el primer confinamiento quedaron claramente identificados aquellos alumnos que carecían de los medios necesarios”, según el bipartito.

También se resalta la "inexistencia del sistema educativo online para alumnos Covid, para alumnos de Secundaria que solo han podido asistir a clase en días alternos o para aquellos que han tenido que autoconfinarse por alguna patología grave". “En estos casos, no se ha puesto en marcha el sistema educativo online, hecho que ha redundado en un avance más lento en el aprendizaje y una gran cantidad de temario por dar, puesto que queda pendiente de recuperar temario del trimestre anterior, dado que el alumnado únicamente ha podido continuar haciendo deberes desde casa”, señala el documento firmado por PP y Ciudadanos.

Otro de los asuntos que cuestionan los socios del gobierno es la "imposición de los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC) y la limitación de la participación por la covid". “Consideramos que no es el momento idóneo para la imposición de estos planes lingüísticos, que en las circunstancias actuales, resultan contraproducentes desde un punto de vista académico y abocan al fracaso escolar del alumnado, que probablemente tendrá que cursar asignaturas troncales en una lengua que no es su lengua materna, como el valenciano o el inglés”, asegura la declaración institucional que solicita la paralización de los planes lingüísticos para el próximo curso escolar 2021-2022.

Asimismo se señala que “en un momento en el que los servicios psicopedagógicos escolares son esenciales, la conselleria ha decidido derogarlos, y ha elaborado un nuevo decreto de orientación educativa en el que incluye unos nuevos equipos de orientación que serán los que asuman la actual tarea llevada a cabo por los SPE". "Por este motivo, y puesto que en momentos como el actual, en que se hace más necesaria que nunca la atención al alumnado por parte de estos profesionales, consideramos que no es prudente realizar este tipo de cambios máxime cuando los nuevos orientadores no conocerán el centro o el alumnado y precisarán de un proceso de adaptación a los mismos”, apuntan.

Por lo que respecta a la retirada del fibrocemento en los distintos centros educativos de la ciudad, hasta la fecha, "únicamente se ha retirado en tres centros quedando pendiente la retirada de siete más: CEIP El Tossal, CEIP Rabasa, CEIP San Nicolás de Bari, CEIP San Fernando, CEIP Azorín, CEIP Emilio Varela y el IES Antonio José Cavanilles".

"La reducción del presupuesto del Plan Edificant para atender otros gastos derivados de la pandemia como por ejemplo la renta valenciana de inclusión, es otra de las preocupaciones del gobierno municipal de Alicante. Al igual que el escaso alcance del Programa Proa+ y de las clases de refuerzo que en la Comunidad solo se han previsto para los alumnos de 1º y 2º de la ESO", añaden desde el bipartito, que apuntan que "es además una norma que excluye de forma intencionada a los alumnos con necesidades educativas de los centros concertados, como si estos no formaran parte del sistema educativo valenciano”.

Finalmente, populares y Ciudadanos también critican "la falta de pago de las becas comedor, becas de transporte y el bono infantil con las consecuencias que este incumplimiento acarrea, máxime en una situación como la actual, marcada por la acentuada crisis social que se ha derivado como consecuencia de la pandemia".

Reacciones

Desde Unidas Podemos, el portavoz, Xavier López, ha calificado de "bochornoso que el equipo de gobierno vuelva a utilizar el pleno para confrontar con el gobierno de la Generalitat en materia de políticas sociales". "Su guerra es ideológica y no de gestión. Porque si fuera de gestión estarían mucho más preocupados por facilitar el despegue del Plan Edificant en nuestra ciudad y no poniendo palos en las ruedas como han hecho de manera reiterativa, con casos flagrantes como el del colegio de educación especial el Somni, o estarían trabajando para solucionar los graves problemas en las infraestructuras de las escuelas infantiles municipales, Els Xiquets y Siete Enanitos, con graves deficiencias y que son de su exclusiva competencia”, ha añadido López.

Desde Compromís aseguran que les sigue "sorprendiendo la desvergüenza del PP", que es "capaz de presentar una declaración contra el transfuguismo mientras va cambiando mayorías progresistas en la provincia con tránsfugas y comprando voluntades políticas o presentar esta declaración de sobre educación cuando mantiene a Alicante en la cola del Edificant y no ha sido capaz de ejecutar prácticamente ni un euro de los pocos colegios que hemos conseguido que acepten gracias a la presión que des de las AMPA, con el apoyo de Compromís, se está ejerciendo", según el concejal Rafael Mas, quien añade que "sea como sea desde la coalición progresista se alegran que el PP se acuerde de la educación pública, aunque sea para criticar a Marzà". "Le aconsejamos a Barcala que si de verdad quiere apoyar la escuela pública asuma el Pacto por las infraestructuras educativas que recientemente les ofreció la Conselleria para actuar en decenas de coles de la ciudad y cese, tal y como ha hecho en la Junta de Distrito 2, a la concejala Llopis que ha fracasado clamorosamente en su gestión como concejala de educación y de servicios sociales", ha concluido el portavoz de la coalición, Natxo Bellido.