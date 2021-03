El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado una pregunta para el próximo pleno de marzo, que se celebra este jueves, sobre cuándo tiene previsto la Concejalía de Acción Social coordinarse con las entidades que reparten alimentos en la ciudad de Alicante y dotarlas de recursos, espacios y ayudas al transporte.

La formación considera que los datos de Cruz Roja y el Banco de Alimentos de la ciudad son “escalofriantes” y que se está “cronificando el hambre”, con cifras que hablan de más de 30.000 alicantinos y alicantinas que necesitan ayuda mensualmente para poder alimentarse. Desde la coalición denuncian que existe una "crisis alimentaria de primer orden" en la ciudad de Alicante, con un alicantino de cada 10 que recibe alimentos, y siendo la tercera ciudad de España, tras Madrid y de Barcelona, que más alimentos está repartiendo procedentes de la Unión Europea.

“Y tras un año de pandemia, ¿qué está haciendo el Ayuntamiento de Alicante? Sigue sin coordinarse con las entidades, sin dotarles de espacios para poder repartir, sin ayudarles con el transporte para poder facilitar los alimentos a la ciudadanía”, ha criticado el edil Rafa Mas. La coalición denuncia que el gobierno municipal no ha cumplido con las demandas del asociacionismo solidario, ni ha coordinado la respuesta solidaria de las entidades a través de mesas de coordinación de la solidaridad o puntos de reparto de alimentos en los distritos "que eviten la excesiva dispersión de puntos de recogida de productos de primera necesidad".

Desde Compromís insisten en la necesidad de coordinar el reparto de alimentos con la creación de puntos de reparto de alimentos en los Distritos que eviten la excesiva dispersión de puntos de recogida de productos de primera necesidad, así como han recordado las demandas no atendidas en la Zona Norte, como la adecuación de un local municipal para atender el reparto de más de 600 kilos de alimentos por parte de la asociación de vecinos de Colonia Requena, donde se tuvo que gestionar el mismo desde un negocio particular.

“Esto es vergonzoso, seguimos esperando una vacuna contra las colas del hambre que no llega por parte de Julia Llopis y del gobierno de Luis Barcala. Y por ello pediremos explicaciones en el próximo pleno de este jueves, porque no vamos a consentir ni un minuto más que este Ayuntamiento no esté al lado de los más vulnerables”, ha concluido Mas.