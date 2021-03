Los hoteleros plantean pagar parte de los test PCR para que se permitan los viajes de los españoles a la Costa Blanca

La reivindicación de los hoteles cuenta con el respaldo de Turismo, cuyo responsable, el secretario autonómico Francesc Colomer, admite que no hay argumentos para mantener el cierre perimetral autonómico cuando ha bajado espectacularmente la incidencia del covid, y más si se autorizara el viaje a los españoles con PCR.

Colomer se mostró ayer contundente al afirmar que le parece «incoherente que puedan venir turistas de otros países y sigan cerradas las comunidades autónomas» e, incluso, llegó a apuntar que le parecía una contradicción para el sentido común, para subrayar que espera que la situación pase rápido, porque «hay que aprender a vivir en esta etapa poscovid sin miedo». Colomer, siempre claro en este punto, también cuestionó que desde el Gobierno central se de prioridad a Baleares y Canarias a la ahora de priorizar las aperturas al turismo.

Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, denunció, por su parte, que «hemos llegado a un punto en el que las trabas que se están poniendo al turismo no tienen ningún sentido y lo único a lo que conducen es a la ruina. Resulta imposible de entender que se permita que un alemán viaje a la provincia con una PCR, que lo pueda hacer un turista de Castellón sin nada, pero que una persona de Albacete tenga prohibido venir a Benidorm incluso justificando que no tiene covid con test».

Pruebas que, además, han bajado su precio. Las técnicas han avanzado y por 57 euros hay pruebas que te dan el resultado en 15 minutos. «Los hoteles somos los primeros que exigimos seguridad pero la situación es ya insostenible. Podría haberse entendido cuando la incidencia era de 1.500 casos por cada cien mil, pero hoy estamos en 30, y está claro que la tercera ola que hemos vivido no fue por culpa del turismo». Montes rechazó el argumento de que se pueda controlar mejor a los turistas en los aeropuertos. «No lo entendemos como tampoco que nos limiten los bufés y luego te puedas mover sin problemas por el supermercado»

Victoria Puche, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, se manifestó «indignada porque un año después de que se iniciarán las restricciones por la pandemia del coronavirus no se ha hecho nada por el turismo salvo poner trabas. Por no tener no tenemos ni un plan, ni un documento en el que basarnos». Se nos dijo que no había Navidad para salvar la Semana Santa. Ahora que no hay Semana Santa para salvar el verano, y para nosotros empieza en mayo. Y que España siga cerrada para los españoles no tiene nombre ni justificación», aseveró Puche.

Los hoteles de Alicante tienen suscritos ya acuerdos con clinicas privadas de Alicante para que puedan hacerse test covid a precios más baratos.

Alemania vuelve a exigir una PCR negativa para entrar en el país

Alemania ha cedido a su propia presión interna por las medidas contra el covid para los alemanes, y ha restablecido la obligación de entrar en el estado con una PCR negativa, pese a que el viajero regrese de una zona que no está considerada de riesgo como la provincia de Alicante. Una medida que vuelve a complicar la reapertura de hoteles. Muchos que tenían previsto hacerlo en abril ante la reanudación de los vuelos con Alemania la semana que viene, pero han vuelto a reconsiderar fechas y no lo harán hasta final de mayo, cuando está previsto que puedan volver los turistas ingleses. El INE hizo pública ayer la cifra de turistas extranjeros en la provincia en febrero: 4.291, un 90% menos que en el mismo mes de 2020.