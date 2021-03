Asaja-Alicante denuncia que el Gobierno vulnera la ley y promueve la inseguridad hídrica al recortar el Tajo-Segura

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, vuelve a sorprender a los regantes con la noticia de que prepara un nuevo decreto, adicional a la modificación de los caudales ecológicos del Tajo que viene anunciando meses y que supondrían la muerte gradual del Trasvase Tajo-Segura, enfocado ahora a cambiar las actuales reglas de explotación del Acueducto. Concretamente, la nueva hoja de ruta que se ha sacado de la manga la ministra consiste, por un lado, en reducir los envíos mensuales en situaciones hidrológicas de normalidad (Nivel 2), que es en la que nos encontramos en estos momentos, de 38 a 27 hectómetros, todo ello amparado en la vil excusa de acumular más agua en la cabecera del Tajo para dotar de mayor estabilidad interanual al Trasvase; y, por otro lado, en aumentar la desalinización y la reutilización en la cuenca del Segura.

“Desde Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante consideramos que esta decisión es otra puñalada más de Ribera al Tajo-Segura y deja claras sus intenciones, acabar con el Trasvase de una forma u otra, se lleve a quien se lleve por delante, contentando así las reivindicaciones de su compañero de partido y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, donde celebran y aplauden esta decisión en detrimento de los más de tres millones de personas del Levante que consumen agua y que dependen social y económicamente del Trasvase ”, afirma el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte.

La nueva hoja de ruta del Trasvase presentada por la ministra es, sin duda, un jaque mate directo al Acueducto y, además, entendemos que no tiene sentido llevarse a cabo con anterioridad a las nuevas planificaciones hidrológicas de las cuencas españolas, entre ellas la que afecta al río Tajo, por la que podrían incrementarse los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez y, con ello, reducir la cantidad de agua que se desembalsa anualmente hasta el Segura a través del trasvase. “Mucho nos tememos que la modificación de las reglas de explotación actuales se deben a una actuación in extremis para, debido a la situación actual de abundancia de aguas en cabecera, abortar los envíos sea como sea. No es el momento de hacer esto porque lo razonable, en todo caso, sería plantearlo después de la planificación del Tajo”, denuncia Aniorte.

Asimismo, desde ASAJA opinamos que también resulta incongruente la segunda parte de la nueva estrategia de Transición Ecológica anunciada para el Trasvase, y en la que la ministra habla de desalinización y la reutilización en la cuenca del Segura, cuando las desalinizadoras siguen sin estar conectadas a los sistemas de riego de las comunidades de regantes y sin funcionar a rendimientos aceptables. “Que Ribera hable de reutilización de agua en el Levante, donde no existe un metro cúbico procedente de la depuración que no se esté reutilizando, demuestra el desconocimiento profundo que esta persona tiene del regadío en nuestra zona, la cual, por cierto, no se ha dignado a visitar ni una sola vez desde que está en su cargo”, afirma el presidente de ASAJA Alicante que, también, asegura que “resulta totalmente incongruente que un Ministerio que se autodenomina: de Transición Ecológica, defienda la desalinización, cuando las emisiones de CO2 a la atmósfera que genera cada metro cúbico de agua desalinizada, además de ser cuatro veces mayor que las que genera el agua del trasvase, produce un perjuicio ambiental estimado en 7 céntimos, mientras que el daño de la contaminación originada por la elevación y el transporte del agua trasvasada equivale a 2,2 céntimos, por lo que nos encontramos con una infraestructura altamente eficiente y se demuestra que la estrategia de sustituir el agua del Tajo-Segura por desalinizada, es más inviable desde el punto de vista medioambiental que económico”, reitera Eladio Aniorte.

Ante este ataque indiscriminado y gratuito a todo el entramado agroalimentario, a los regantes y a la población del sureste español que implica incrementar las reservas en los dos embalses de cabecera del Tajo, además de los caudales ecológicos, lo que supondría la muerte súbita del Acueducto por la vía de su inutilización, Asaja- Alicante exige al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la defensa a ultranza del Tajo-Segura ante el Gobierno de España en una reunión con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. “Los agricultores pedimos a Puig que se posicione de verdad y de una vez ante un asunto del que se pone continuamente de perfil, que levante el teléfono y peque un puñetazo encima de la mesa para reclamar a Sánchez y a Ribera respeto y seguridad hídrica para los agricultores de su Comunidad. Somos el hazme reír de España, la Comunidad Autónoma más infravalorada, y no es de recibo que un sector que aporta al PIB, gracias al agua del Trasvase, 2.364 millones de euros y abastece de frutas y verduras a toda Europa, sea infravalorado, criminalizado y penalizado continuamente por intereses políticos y partidistas que nada tienen que ver con él”.