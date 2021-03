La Generalitat prevé recibir a partir del 5 de abril el doble de dosis de Pfizer

La Generalitat Valenciana prevé que a partir del 5 de abril Pfizer aumente el número de dosis que envía semanalmente a la Comunidad, de las 55.000 actuales a 125.000. Aunque se trata de una previsión y si algo se ha visto claro desde el pasado mes de diciembre es que las farmacéuticas cambian constantemente sus planes de envío de dosis, fuentes de la Generalitat señalan que en el caso de Pfizer, este laboratorio está siendo desde hace un mes muy regular en sus envíos semanales, por lo que esperan que se cumpla con este aumento prometido que permitiría avanzar en la deseada inmunización masiva.

Respecto a los otros dos laboratorios, Moderna y AstraZeneca, se desconoce cuántas dosis enviarán a partir del mes de abril, cuando las autoridades sanitarias confiaban en que despegara por fin la vacunación masiva. En el caso de AstraZeneca, en la última semana han llegado 24.100 dosis y de Moderna 26.100, aunque este último laboratorio no tiene una periodicidad concreta en el envío de vacunas.

La Comunidad Valenciana necesita entre 200.000 y 400.000 dosis semanales para que el proceso de vacunación despegue. En las mejores semanas son unas 100.000 dosis las que se están recibiendo, por lo que este aumento de Pfizer y en el caso de que otros laboratorios también aumenten las dosis supondría un aval para iniciar la vacunación masiva.

Pronto aterrizará también la vacuna de Janssen, aunque según las previsiones que esta semana ha hecho la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a la Comunidad Valenciana sólo llegarían en el mes de abril 30.000 dosis de este laboratorio que aporta la gran ventaja de que sólo se necesita una dosis.

Distintos colectivos

Mientras, la Conselleria de Sanidad ha retomado la vacunación con AstraZeneca después de diez días paralizada mientras se estudiaba la relación de este fármaco con varios casos a nivel de Europa de trombosis cerebral. En algunas mutuas laborales, como es el caso de Ibermutua, ayer a mediodía se estaba vacunando con este medicamento a miembros de diferentes colectivos, como es el caso de los psicólogos, los podólogos o los fisioterapeutas. Entre quienes ayer esperaban recibir la dosis, sentimientos encontrados, pero con el convencimiento de estar cumpliendo con una obligación social. «Me da un poco de vértigo, pero en la balanza ha pesado más el criterio objetivo y científico que lo subjetivo», señalaba ayer Verónica Castelló, quien trabaja en el Instituto de la Familia Pedro Herrero y ayer había sido citada para recibir la vacuna. Su compañera Ester Galatsopoulou lo tenía más claro. «Tengo confianza total y absoluta en la vacuna. Sé que los procedimientos científicos son así y si surge cualquier cosa hay que parar, por lo que me genera mucha confianza que se haya hecho así porque quiere decir que lo están observando todo bien». Entre los profesionales que ayer recibieron AstraZeneca en Ibermutua, también había personas entre los 55 y los 65 años que han sido incluidos esta semana en los grupos a inmunizar con esta vacuna, ya que hasta el momento el Ministerio de Sanidad fijaba el límite de edad para recibirla en 55 años. Es el caso de Juan Ignacio Sainz, también trabajador en el Instituto de la Familia Pedro Herrero, quien no ocultaba que venía «convencido» a vacunarse, «aunque hubiera preferido otra vacuna» Fuentes de Ibermutua destacaron ayer que de momento no están recibiendo negativas a recibir Astrazeneca por parte de la gente a la que están llamando para citarles. Ya por la tarde, en el hospital de campaña se retomó la vacunación con AstraZeneca, en este caso a los miembros de las Fuerzas de Seguridad, en concreto policías nacionales y guardias civiles, de entre 55 y 65 años quienes por edad no pudieron ser inmunizados junto a sus compañeros semanas atrás. Desde la Conselleria de Sanidad no precisaron ayer cuántas de las personas que estaban citadas para ser vacunadas finalmente acudieron a la cita, ya que, según puntualizan desde el departamento de Ana Barceló, se les ha dado opción de acudir también hoy jueves. Hoy está previsto citar a más miembros de las fuerzas de seguridad. El viernes a las 15:00 horas arranca la vacunación del profesorado con los centros de adultos de la provincia, los orientadores, la escuela de idiomas de Alcoy e institutos como el de El Pla, como un ensayo a la inmunización masiva cuando lleguen dosis suficientes. Educación ha reorganizado el proceso y lo ha agrupado en los cuatro días anunciados, 26 por la tarde, sábado 27 todo el día, 31 por la tarde y el día 1, Jueves Santo, por la mañana.