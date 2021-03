El ocio nocturno afirma que las ayudas del Consell apenas cubren el 7,5% de las pérdidas por el cierre obligado

Así lo han transmitido los representantes del colectivo en una comparecencia en la que han hablado del “auténtico calvario que están viviendo las pymes del sector” y la necesidad de que la Generalitat ponga en marcha el plan de desescalada para la reapertura viable y segura de sus empresas, "a tenor de los datos epidemiológicos favorables que presenta la Comunidad Valenciana".

Desde la Coordinadora han resaltado que las pymes están al límite de su capacidad de resistencia, teniendo que seguir haciendo frente a los gastos mensuales fijos, que en el caso de las discotecas ascienden a una media de 21.250 euros y en el de los pubs de 6.250 euros, en concepto de impuestos y tasas, alquileres, suministros de luz y agua, seguros obligatorios, amortización de créditos, sueldos y seguridad social de los trabajadores en ERTE, según datos recopilados por la Coordinadora.

Según el mismo estudio, "las facturaciones medias están por debajo del 7% durante la escasa actividad que han tenido los locales desde marzo de 2020 a marzo de 2021, con cuatro decretos de cierre obligatorios, y, en algunos casos, con cero ingresos, porque les ha sido imposible reabrir con las severas condiciones impuestas"-

Desescalada

El sector considera que son datos demoledores que ponen a sus pymes en "máxima alerta de riesgo de desaparición" y que piden soluciones y acelerar los tiempos ya. En este sentido, han exigido al Consell que cumpla con los compromisos adquiridos en la primera reunión de la mesa de desescalada del ocio y la hostelería, el pasado 23 de febrero, con las organizaciones del sector. En ella, la Coordinadora solicitó la activación de una mesa científico-técnica y otra económica para "monitorizar la situación y evolución del sector económico más perjudicado por la pandemia y evaluar paso a paso su plan de desescalada, y que, a día de hoy, sigue sin ponerse en marcha". “La Generalitat Valenciana no puede seguir mirando hacia otro lado y hacer caso omiso a las peticiones y necesidades del sector, más cuando la Comunidad Valenciana tiene los mejores datos regionales de incidencia acumulada de los países vecinos de Europa, con 29,3 casos por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, solo por detrás de Alemania”, han señalado al respecto.

"Con los mejores datos epidemiológicos de los últimos 9 meses, y cuando la campaña de vacunación se acelera con la reactivación de las vacunas de AstraZeneca y la Unión Europea ha dado luz verde a la creación del futuro Certificado Verde Digital y de un Sello Sanitario para los establecimientos, resulta imprescindible revisar las medidas que pesan sobre la hostelería y solucionar la situación del ocio nocturno y los espectáculos, siguiendo criterios científicos y tecnológicos que permitan recuperar su actividad, y que atienda, en primer lugar, la ampliación del horario de apertura hasta el toque de queda establecido", reclaman.

“No se puede prohibir la actividad de un sector de la economía, con un cierre de facto a las 18.00 horas, que sólo permite funcionar durante 60 minutos al día a una discoteca y un tercio de actividad a los pubs, sin aportar ninguna propuesta o solución y sin ni siquiera transmitir esperanza. Es claramente un cierre encubierto”, han denunciado desde la Coordinadora.

El colectivo considera necesario que se establezcan todo tipo de protocolos que “nos permitan llegar preparados al final del Estado de Alarma, el próximo 9 de mayo, para recuperar la actividad del ocio, la cultura, los espectáculos, y el turismo en general”.

50 millones del Plan Resistir+

Sobre la mesa económica, la Coordinadora ha recalcado que en ella deben de abordarse dos cuestiones claves. Por una parte, la agilización en el trámite y cobro del primer Plan de Ayudas al Ocio Nocturno y del Plan Paréntesis, que aún no ha sido puesto en marcha por muchos ayuntamientos; y, por otra, aprobar un nuevo paquete de medidas económicas, cifrado en 50 millones de euros, dentro de los 1.000 millones de los fondos del Plan de Medidas Extraordinarias para reforzar la Solvencia Empresarial que el Gobierno Central transferirá a la Generalitat Valenciana.

En este sentido, insisten en que al menos el 5% de las nuevas ayudas del Plan Resistir+ debe destinarse a las empresas del sector recreativo y los espectáculos, ya que muchas no han podido acogerse al primero, por el simple hecho de tener más de 10 trabajadores. Además, han lamentado que la línea del Plan Resistir del Labora todavía sigue sin llegar a los beneficiarios y que la línea de ayudas del ocio nocturno, de la Secretaría Autonómica de Turismo, "más allá de que no se ha hecho tampoco efectiva en la cuenta de las empresas, no cubre ni el 7’5% de las cargas impositivas y gastos mensuales a los que han tenido que hacer frente tras 375 días de cierre desde que arrancó la pandemia", concluyen.