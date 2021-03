Los hosteleros de la Explanada-Canalejas han convocado para mañana a las 12 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento una concentración de protesta por el retraso en la reforma del paseo lateral (la última fecha que les ha dado el bipartito sobre la finalización de los trabajos es el 15 de junio) y por la falta de ayudas. En un comunicado, los restauradores expresan su "malestar, disgusto y descontento con el Ayuntamiento de Alicante por su mala gestión e inexistente planificación de la obra que se está llevando a cabo en el tramo de la Explanada de la Rambla a Canalejas en el proyecto de reurbanización de la Explanada Fase II, proyecto que conocemos desde hace siete años. Esta improvisación que vemos día a día desde hace más de cinco meses nos molesta porque nos sentimos engañados por las distintas concejalías implicadas en la obra, dado que ha sido casi imposible contactar con ellas, y muy preocupados por la situación actual de cada uno de nosotros como gerentes de los negocios y de nuestros empleados, porque aun estando obligados a cerrar seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones: pagando facturas, alquileres y tasas, con cero ingresos".

Los hosteleros apuntan en el mismo comunicado que, según el acta de replanteo que el Ayuntamiento les envió, dicha obra comenzaría el 15 de octubre de 2020 y tendría un plazo de seis meses, finalizando el 15 de abril de 2021, "prometiéndonos que intentarían acortar los plazos para que pudiéramos trabajar en Semana Santa". También aluden al fracaso de reunión mantenida el lunes 22 de marzo, donde tenía que estar presente la Concejalía de Vía Pública, Urbanismo y Hacienda junto con las asociaciones y hosteleros implicados, "solo se presentó el concejal de Urbanismo para comunicarnos lo que ya conocíamos: que la obra tenía un retraso de dos meses, nueva fecha de obra, por ahora es del 15 de junio".

Los afectados lamentan que a finales de marzo," ni conocemos nuestros metros de terraza ni si podemos contar con algún tipo de ayudas o indemnizaciones por dicho retraso de la obra. Lo que queremos es empezar a trabajar cuanto antes". Con la concentración de mañana en la plaza consistorial solicitan al equipo de gobierno, "agilizar y apresurar las obras con el fin de acortar plazos en la finalización de la misma; ayudas directas para indemnizar a los hosteleros afectados por la demora en la obra y la pérdida de trabajo en la Semana Santa; y apoyos económicos en los impuestos y tasas que dependen directamente del Ayuntamiento".

Equipo de gobierno

Fuentes municipales explican al respecto de las ayudas que la tasa de veladores está exenta según decreto del Ayuntamiento hasta el 30 de junio; y que en el caso que se levantara la reducción del 100% por el covid se aplicaría una reducción del 70% en la cantidad a abonar.

Además, el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, apunta que desde que se iniciaron las obras se han tomado medidas para agilizarlas lo máximo posible, como la modificación en la última Junta de Gobierno del sistema de hormigón para pasar a uno con fibras que permite una ejecución más rápida. "También se les comunicó el lunes que en lugar de dos equipos de pavimentación va a haber cuatro de manera simultánea para que la obra vaya más rápido, que cuando esté pavimentado podrán montar las terrazas, y que Ocupación de Vía Pública está haciendo un plan de ordenación, se les hizo mejores para poner el pórtico para que no hubiera problemas con las canalizaciones y las conducciones".

Pérez destaca también que hay reuniones de coordinación cada tres días, que están muy pendientes de la obra, que se modificó parte del trazado en la Concha para que no interfiriera el paso peatonal. Asimismo, recuerda que la ejecución empezó cuando pidieron los restauradores, y que se retrasó un año, marcando ellos los plazos en tiempo y forma. "Lamentablemente ha habido un retraso de Aguas pero estamos poniendo todos los medios para que se agilice", insiste. También alude a que todas las obras tienen imprevistos y asegura que se han contratado más técnicos para que la tramitación no se pare. "Es una obra, tiene molestias, estamos corriendo todo lo posible, no se puede hacer más", concluye. Hacienda, dijo, está estudiando el tema de las tasas.

Oposición

Así las cosas, el grupo municipal de Compromís avanza que concretará una reunión con los locales de la Explanada para escuchar sus demandas y reivindicaciones. "Entendemos que se sientan muy molestos porque, junto los graves perjuicios económicos que supone el retraso de las obras, y más en estos momentos de extrema necesidad de la hostelería, se suma la falta de diálogo del bipartito de Luis Barcala, por parte de los concejales de Hacienda y de Ocupación de Vía Pública", apunta el portavoz del grupo de la oposición, Natxo Bellido. "Desde nuestra coalición instamos a los concejales Lidia López y Manuel Jiménez a sentarse con los representantes de los locales, atenderles en sus demandas y buscar soluciones al problema que supone alargar durante dos meses los trabajos delante de sus establecimientos".