El bipartito de Alicante aprueba el Presupuesto para 2021 con la abstención del PSOE y Vox entre críticas por el retraso

La primera intervención de la sesión extraordinaria [retransmitido en directo por informacion.es] ha correspondido a la concejala de Hacienda, la popular Lidia López, en la que ha hecho hincapié en los motivos del rechazo de las doce alegaciones presentadas por vecinos y sindicatos. "Se han presentado doce escrito de alegaciones. Los motivos están tasados por la ley. Ninguna alegación cumple con ninguno de los requisitos establecidos por la ley, por lo que a criterio técnico han sido desestimadas. Rogaría [al resto de grupos] que tengan en cuenta esta explicación. En esta fase impera el criterio técnico y la ley", ha señalado López, quien ha añadido que el periodo de alegaciones no es el lugar para la defensa de las "legítimas" reivindicaciones de los vecinos. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha intervenido justo antes de la votación para agradecer las aportaciones de todos los grupos municipales, hayan sido suficientes o no para que respalden finalmente las cuentas municipales de 2021.

En su intervención, la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha puesto en valor la unidad del bipartito, en un tiempo de choque entre PP y Ciudadanos a nivel nacional. También ha agradecido el apoyo al PSOE, con quien pactó el Presupuesto, y con Vox: "Agradecer al PSOE y Vox el ejercicio de responsabilidad de facilitar que estos Presupuestos salgan adelante, por entender el momento que estamos atravesando. Son unos muy buenos Presupuestos. El equipo de gobierno está sólido y unido, alejado de batallas partidistas que este consistorio sufrió el pasado mandato".

Entre las abstenciones, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, ha lanzado un aviso a los socios del bipartito de Alicante, al recordar que el pacto presupuestario con Vox incluía la reducción en áreas como Igualdad y Cooperación, mientras que el posterior acuerdo con el PSOE va en la línea contraria: "Quiero decirle al equipo de gobierno que los pactos están para cumplirse. Vamos a estar muy atentos para que no se echen para atrás las medidas pactadas. La edil de Cooperación, María Conejero, se comprometió con las ONG en que llegado el remanente se subiría el presupuesto de Cooperación. Y aviso para no ser traidor: si un solo euro va a minimizar la reducción pactada con nosotros, no apoyaremos las modificaciones de crédito". Por su lado, el socialista Miguel Millana ha justificado la abstención de su formación al Presupuesto municipal de 2021 en Alicante. "No nos hemos impuesto porque la urgencia y la rapidez en la aprobación de las cuentas nos preocupa. Por eso facilitaremos la aprobación del Presupuesto", ha señalado Millana.

En cambio, en el "no" se han mantenido Unidas Podemos y Compromís. La concejala de la coalición morada, Vanessa Romero, ha mantenido que estas cuentas son las "más antisociales" de la historia reciente. "Son los presupuestos de las tres derechas y que el PSOE, incomprensiblemente, apoya. Estos Presupuestos están muy alejados de lo que deberían ser", ha señalado Romero. Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, se ha sumado a la crítica unánime por el retraso en la aprobación de las cuentas para este 2021, después de que el alcalde, Luis Barcala, se comprometiera a aprobar estas cuentas antes de finalizar 2020: "Nos dijo Barcala que se aprobarían a finales de diciembre. Otra promesa incumplida. Además, la agenda de Vox es protagonista. Aceptar que la igualdad es un chiringuito es repulsivo. Se legitima el discurso de odio de la extrema derecha".