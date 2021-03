La Policía Local de Alicante disuelve cinco botellones en tres tardes y sanciona a 27 jóvenes

Las unidades de Barrios, los Fox y Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Alicante ha impuesto 89 denuncias por diferentes infracciones del estado de alarma durante las tardes del lunes al miércoles, en su mayor parte por consumir alcohol en grupos. De hecho, se han disuelto cinco botellones en La Ereta, la playa del Postiguet, Camino del Faro, Plaza Joaquín María López y la calle Tintorera. También se levanta acta por reuniones excediendo el número autorizado de personas, por no llevar mascarillas e incumplir el toque de queda. La Unidad de Barrios localizó a un establecimiento en Carolinas incumpliendo las medidas anticovid abierto tras el horario de cierre a las 18 horas, con ocho personas en su interior. Agentes que patrullaban por la zona observaron cómo en el interior había personas reunidas, que fueron identificadas y sancionadas. El responsable del negocio se enfrenta a una multa grave.

En las vigilancias e inspecciones de tráfico y patrullas por la ciudad, la Policía hizo controles en Músico José Torregrosa y la avenida de Jijona, levantado 11 actas de denuncia a personas que incumplían el toque de queda durante las últimas dos noches y se encontraban circulando sin poder justificar su desplazamiento pasadas las 22 horas.También sancionaron a tres vehículos por no tener la ITV y el seguro reglamentario.

La Policía Local alerta que esta semana se han vuelto a imponer infracciones por estar en grupos, sobre todo de jóvenes, con 21 denuncias. Así como durante las tardes se levantaron 13 actas en la ciudad por no llevar la obligada mascarilla, que conllevan sanciones de 100€. Además, la unidad Fox disolvió cinco botellones, denunciando a un total de 27 personas por consumo de alcohol y se decomisaron las bebidas. El botellón más numeroso fue ayer en el parque de La Ereta, con 11 jóvenes que fueron sancionados.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha realizado un llamamiento a la “prevención, responsabilidad y prudencia”, señalando que “estamos a las puertas de la Semana Santa, y debemos ser conscientes de lo que nos estamos jugando en esto momentos. Si queremos salir de esta pandemia debemos evitar juntos una cuarta ola, cumpliendo de forma muy estricta todas las normas y las medidas de seguridad”. Por ello, apeló una vez más a “no relajarnos, no ponernos en riesgo para que no se incremente la incidencia del virus, a la responsabilidad individual reduciendo la movilidad y evitando fiestas, botellones o reuniones familiares. Está la salud de todos de nuevo en peligro si en estas fiestas no cumplimos”.

La Policía Local va a organizar un amplio dispositivo de cara a la Semana Santa para reforzar sobre todo la vigilancia en las playas, y evitar que se celebren reuniones familiares o sociales con personas no convivientes, así como un plan antibotellón y contra las fiestas en viviendas. Los agentes policiales recuerdan que en espacios de uso público de la ciudad no se podrán formar grupos de más de 4 personas, salvo que se trate de personas convivientes, y en domicilios y espacios de uso privado, tanto en el interior como el exterior, se limitan a las reuniones familiares y sociales de personas que pertenecen al mismo núcleo o grupo de convivencia.

Intervenciones de auxilio ciudadanos

Asimismo el servicio nocturno de la Policía intervino esta noche en tres auxilios a personas en sus domicilios, la primera pasadas las diez de la noche se atendió a un varón de 57 años de edad, con dificultades de movilidad, que fue trasladado en ambulancia al Hospital General. Con posterioridad a las 23.30 horas, se intervino con una persona mayor de 91 años por una caída sufrida en su vivienda, y por último, en la partida de Bacarot, otro hombre de 91 años, es atendido por caída en su vivienda.