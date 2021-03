La cancelación de las procesiones de Semana Santa de la Diócesis de Alicante-Orihuela a mediados de enero ya hacía presagiar que las celebraciones de 2021 no distarían de las del año pasado. A la suspensión de actos por el obispo Jesús Murgui se ha sumado esta semana la decisión del Ayuntamiento de Alicante y el Cabildo catedralicio de cancelar a todos los efectos la tradicional romería a la Santa Faz y celebrar únicamente una misa a puerta cerrada.

Por su parte, la Generalitat, ante la amenaza de una cuarta ola del coronavirus, tiene muy claro que no se pueden relajar las medidas anticovid y es por esta razón que las ha prorrogado hasta el próximo 12 de abril. De esta forma, las escapadas de Semana Santa y encuentros sociales estarán limitados por el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana, el toque el queda a las 22 horas y la apertura de la hostelería bajo estrictas restricciones: con horario de cierre a las 18 horas y el aforo en interiores limitado al 30%. También se mantiene la suspensión de la actividad propia de discotecas, salas de baile y bares de copas.

Las reuniones sociales en la autonomía siguen con un máximo de cuatro personas en espacios públicos, que pueden ser no convivientes. Sin embargo, las reuniones en casa están limitadas al núcleo de convivencia, es decir, que no está permitido ir a ver a un amigo o a un familiar con el que no se conviva.

Así el Consell pretende evitar que se registre un repunte de los contagios tal y como sucedió en Navidad. Mientras tanto, la provincia de Alicante se encuentra en riesgo mínimo por coronavirus, después de que la incidencia acumulada en 14 días haya seguido bajando hasta los 24,27 casos por 100.000 habitantes, según los datos que publicó este martes la Conselleria de Sanidad. No obstante, pese a los buenos datos, y en parte por el temor a una cuarta ola, la Generalitat ha optado por una desescalada de las restricciones con cautela para evitar nuevos repuntes como en otras autonomías o el resto de Europa, inmersa de lleno en nuevos confinamientos con los que intentan frenar al virus.

Las restricciones para la Semana Santa han sentado como un jarro de agua fría en el sector hotelero de la Costa Blanca. Nuria Montes, secretaria general de la patronal Hosbec, ha apuntado que "mientras no se levanten los cierres perimetrales en España poco se puede esperar y no habrá inicio de la recuperación". Así, el sector turístico vivirá una Pascua bajo mínimos, cuyos resultados quedarán muy por debajo de los 60 millones de euros se facturaron en 2019.

Para tratar de que se levanten las restricciones perimetrales en España, Hosbec ha lanzado un nuevo órdago al Consell y al Gobierno. En concreto, ha planteado que los propios hoteles estarían dispuestos a pagar parte del coste de los test que garantizan que el viajero está libre de covid, como sucede, por ejemplo, con lo seguros médicos que se firman con hospitales privados.

En el aeropuerto de Alicante-Elche, salvo las 4.000 plazas semanales programadas por la compañías aéreas a partir del 28 de agosto, seguirán faltando los británicos, circunstancia que lastrará los números, a años luz de los 590.000 pasajeros que pasaron por la terminal en los días fuertes de la Semana Santa de 2019. Asimismo, el sector turístico de la Costa Blanca se ha enfrentado en los últimos días a un nuevo palo: el gobierno británico plantea retrasar la salida de sus turistas al 30 de junio. Y es que los turistas británicos que se vayan de vacaciones al extranjero se enfrentarán a partir de la próxima semana a multas de 5.000 libras (5.789 euros), según la nueva legislación que preparan.

Procesiones

Las calles de las provincia de Alicante no acogerán las procesiones de Semana Santa por segundo año consecutivo después de que el Obispado de Alicante-Orihuela adoptase la decisión a mediados de enero. En el decreto, el obispo Jesús Murgui explicó, en plena tercera ola de la pandemia, que se tomaba la decisión "ante el alarmante incremento de casos de contagio por el covid-19 en nuestra Diócesis". "Teniendo en cuenta también las actuales previsiones sobre la aplicación de las vacunas, parece muy conveniente seguir evitando la concentración de grandes grupos de personas y su libre circulación", señalaron en un comunicado.

A la decisión de cancelar los actos en las poblaciones que forman la Diócesis se sumó la Archidiócesis de Valencia un mes más tarde. A ésta pertenecen las localidades alicantinas de Alcoy, Cocentaina y los municipios al norte de Calp. En concreto, el cardenal arzobispo Antonio Cañizares apuntó que pretende que estas restricciones "colaboren a la atenuación de la expansión de la pandemia del coronavirus" dado que existe una "complejidad organizativa de las manifestaciones externas de la religiosidad popular previstas en esos días así como en el tiempo previo de la Cuaresma".

Con motivo de la suspensión de los actos religiosos multitudinarios, la Junta Mayor de la Semana Santa de Alicante ha organizado la retransmisión de distintos actos a través del perfil de Youtube de la institución. Muestra de ello es el concierto de Marchas Profesionales de la Banda Sinfónica Municipal el Sábado de Pasión a partir de las 22 horas.

La suspensión de la tradicional romería de Santa Faz fue acordada este lunes por el Consistorio y el Cabildo, patronos del monasterio, que decidieron como única celebración una misa a puerta cerrada a primera hora del día de Santa Faz que será retransmitida por streaming. El año pasado también se produjo una breve aparición de la Reliquia en la plaza del monasterio tras la ceremonia en manos del obispo y los patronos han vuelto a poner la posibilidad sobre la mesa. Mediante esta salida extraordinaria de la imagen se pretende bendecir Alicante contra la pandemia del coronavirus.

No obstante, pese a que la Peregrina está oficialmente suprimida por la pandemia, el Ayuntamiento desplegará el jueves 15 de abril un operativo antibotellón en las playas de Alicante para evitar concentraciones de jóvenes con el objetivo de prevenir el riesgo de contagio y el consumo de alcohol en la calle. Asimismo, también habrá restricciones de acceso al monasterio de la Santa Faz, donde se custodia la Reliquia, y habrá controles durante el recorrido.