Directo | Vox manda un aviso al bipartito en el debate de Presupuestos: "Los pactos están para cumplirse"

El portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, ha lanzado un aviso a los socios del bipartito de Alicante, al recordar que el pacto presupuestario con Vox incluía la reducción en áreas como Igualdad y Cooperación, mientras que el posterior acuerdo con el PSOE va en la línea contraria: "Quiero decirle al equipo de gobierno que los pactos están para cumplirse. Vamos a estar muy atentos para que no se echen para atrás las medidas pactadas. La edil de Cooperación, María Conejero, se comprometió con las ONG en que llegado el remanente se subiría el presupuesto de Cooperación. Y aviso para no ser traidor: si un solo euro va a minimizar la reducción pactada con nosotros, no apoyaremos las modificaciones de crédito".