Barcala saca adelante el Presupuesto entre críticas por el retraso y avisos de Vox

Luego llegaría el pacto entre el PSOE y Ciudadanos. Ambos acuerdos presupuestarios chocan en las partidas de Igualdad y Cooperación. Y ahí hizo énfasis el portavoz de la formación ultra, Mario Ortolá: «Los pactos están para cumplirse, vamos a estar muy atentos para que no se echen para atrás en las medidas pactadas. La concejala María Conejero [responsable de Igualdad y Cooperación] se comprometió con las ONG en que llegado el remanente se subiría el presupuesto. Y aviso para no ser traidor: si un solo euro va a minimizar la reducción pactada, no apoyaremos las modificaciones de crédito». En la abstención también se mantuvo este jueves el grupo municipal socialista. El concejal Miguel Millana justificó el voto de su formación al Presupuesto municipal de 2021 en Alicante, que va en la línea marcada por la dirección del PSPV. «No nos hemos opuesto porque la urgencia y la rapidez en la aprobación de las cuentas nos preocupa. Por eso facilitaremos la aprobación del Presupuesto», señaló Millana. En el «no» siguieron Unidas Podemos y Compromís.

La concejala de la coalición morada, Vanessa Romero, sostuvo de nuevo que las cuentas son las «más antisociales» de la historia reciente en Alicante. «Son los presupuestos de las tres derechas y que el PSOE, incomprensiblemente, también apoya. Estas cuentas están muy alejadas de lo que deberían ser», añadió. En la línea se mostró el portavoz de Compromís, Natxo Bellido: ««Nos dijo Barcala que se aprobarían a finales de diciembre. Otra promesa incumplida. Además, la agenda de Vox es protagonista de este Presupuesto: aceptar que la igualdad es un chiringuito es repulsivo y legitima el discurso de odio de la extrema derecha».

En su intervención, la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, agradeció la «responsabilidad» del PSOE y de Vox, además de subrayar la unidad del bipartito en tiempos complicados para las relaciones entre el PP y Cs a nivel nacional: «El equipo de gobierno está sólido y unido, alejado de batallas partidistas que este consistorio sufrió el pasado mandato». El debate lo inició la concejala de Hacienda, la popular Lidia López, quien insistió en que las doce alegaciones presentadas por vecinos y sindicatos fueron rechazadas por los técnicos por no «ajustarse a la ley». El Presupuesto, al igual que en su aprobación inicial, sumó 14 votos a favor (PP y Cs), 11 abstenciones (PSOE y Vox) y 4 votos en contra (Unidas Podemos y Compromís) .