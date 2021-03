Pagar para que no vengan los turistas

En esta especie de montaña rusa en la que ha metido la crisis del covid al sector turístico de la Costa Blanca se puede esperar ya de todo. No ya que los turistas extranjeros puedan llegar sin problemas -PCR incluida por supuesto- a la provincia y disfrutar de la vacía playa de Levante de Benidorm, o que un turista de Castellón pueda hacer lo mismo sin el bolsillo se lo permite, o ha tenido la suerte de salir de la lista de espera del Bono Viaje, sin tener que revelar ni siquiera que tiene un dolor de muelas, mientras, sin embargo, un murciano no puede pasar el fin semana en Orihuela Costa pese a que haya sido ya vacunado, lleve el test negativo en el bolsillo o cuente con anticuerpos del covid. Y el que dice murciano, dice vasco, aragonés, manchego, castellano-leonés, gallego o madrileño, nuestro principal cliente turístico español tras nosotros mismos. Madrileño de Coslada o Chamberi, que desde de esta mañana, pásmense, al encender la radio en su casa, oficina y camino de la misma, además de la última ocurrencia de Ayuso, Errejón, Cantó y compañía, se habrá encontrado con un mensaje de Turisme -convencido de que la parida no ha podido salir del equipo de Colomer, aunque hayan sido los encargados de montarla- invitando a los madrileños a que se queden en su casa y no se les ocurra pisar la Comunidad Valenciana hasta nueva orden. Bueno, que vuelvan en verano, que entonces les invitaremos hasta a un excelente arroz a banda. De momento, sin embargo, en casita aunque “os queremos un huevo”. Ximo Puig, del que no dudo para nada de su buena voluntad y lucha contra el covid, logra la cuadratura del círculo en cuanto a promoción turística. Soltar una pasta para intentar que no vengan los turistas. Si Pedro Zaragoza, el alcalde que abrió Benidorm al mundo, levantara la cabeza, quemaría la vespa con la que se fue a Madrid para rogar a Franco que permitiera el bikini en las playas. Madrileños, volved en verano que, además, quién sabe si mañana no se vuelve a ordenar el cierre de los bares, la única solución que les ocurre para surfear las olas del virus. Viernes de Dolores.