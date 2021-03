El rechazo por escrito a la vacuna constará en la historia clínica

Las autoridades sanitarias ya han manifestado por activa y por pasiva que no se podrá elegir con qué vacuna inmunizarse frente al coronavirus. ¿Pero qué ocurre si una persona rechaza ser inmunizada? Desde la Conselleria de Sanidad destacan que si ese rechazo se hace de manera explícita a través de la firma de un documento, constará en la historia clínica del paciente y no volverá a ser llamado. Otra cosa es que el paciente no firme ningún documento mostrando su oposición a la vacuna y simplemente no se presente en el momento en que le toca. En ese caso en su historia clínica no figurará esta negativa y el paciente podrá volver a ser llamado, por ejemplo, cuando le corresponda a su grupo de edad en el caso de que pertenezca a un colectivo prioritario para ser inmunizado.