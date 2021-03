Pedro González Cabezas: «El sistema sanitario no estaba preparado para adaptarse a todo lo que ha ocurrido el último año»

Hace un año, aproximadamente, le nombraron director médico del Hospital del Vinalopó, ¿imaginaba que iba a vivir doce meses así?

Al igual que ninguno de nosotros, jamás hubiera imagino afrontar el primer año en la dirección del hospital en una situación pandémica como la que nos ha tocado. Creo que nadie imaginaba que nuestras vidas iban a estar marcadas por una pandemia.

¿Qué es lo que más ha cambiado en el funcionamiento del hospital durante este año?

Lo que más ha cambiado en el día a día del hospital es que, desde hace un año, tenemos una patología nueva que antes no existía con una serie de complicaciones que tampoco estaban descritas. A lo largo de todos estos meses, hemos estado dedicando el hospital casi en su totalidad a atender a pacientes con infección por covid-19 pero, sin lugar a dudas, el reto ha estado en mantener la atención del resto de pacientes, que es a los que nos debemos. Cada día nos hemos reunido para tomar decisiones, para modificar circuitos, ampliar capacidad en planta y en UCI... La agilidad y la rapidez han sido claves para garantizar la asistencia que cada paciente ha necesitado en cada momento.

¿Cómo se puede organizar de la mejor forma la campaña de vacunación masiva?

Dependemos de las vacunas. El factor limitante va a ser siempre el número de dosis de vacunas de las que dispongamos. Una vez que seamos conocedores del total de vacunas disponibles, organizaremos. Habrá que plantear hacerlo en centros de vacunación donde de forma sencilla se pueda garantizar la fluidez de ciudadanos, evitando aglomeraciones y siempre, en la medida de lo posible, hacerlo en ubicaciones cercanas a núcleos de población.

¿Conseguiremos la meta de llegar inmunizados al verano?

Me gustaría pensar que así será, pero con el ritmo de suministro de vacunas que en estos momentos tenemos no parece probable. Tendremos que ver si la previsión del incremento en el número de vacunas a partir del segundo trimestre del 2021 logra cumplir con el objetivo.

¿Qué secuelas están viendo que deja la enfermedad?

Todavía nos queda mucho por aprender. Tenemos secuelas de pacientes de estancias prolongadas en UCI que, una vez de alta, requieren medidas de soporte, rehabilitación y fisioterapia a medio y largo plazo. Pero, sin duda, una secuela importante que nos va a dejar esta pandemia es la del miedo, tanto a lo desconocido como a lo que provoca el virus.

¿Vendrán más pandemias similares en el futuro?

Es una pregunta que no puedo contestar, pero la lógica y el sentido común nos dicen que las pandemias se han repetido a lo largo de la historia, por lo que puede ser que en un futuro se repita una situación con características parecidas.

¿Cree que aumentará la inversión pública en sanidad e investigación?

La inversión en sanidad e investigación es fundamental y necesaria. Lo que es un hecho es que, además de la crisis sanitaria que estamos viviendo, tenemos una crisis económica que podría disminuir la cantidad de recursos disponibles, entre otras cosas, para la investigación.

Como sociedad, ¿aprenderemos de lo que se está viviendo?

Me gustaría pensar que sí, pero a los hechos me remito. Hemos tenido una tercera ola muy dura a pesar de que sabíamos que los contagios permanecían. Quizá no hemos sabido trasladar a la población la importancia de la prevención, porque si algo está claro es que no ser estrictos con las recomendaciones sanitarias nos ha llevado a vivir una situación crítica.

¿En qué ha fallado el sistema y qué se ha hecho bien?

Quizás el sistema sanitario no estaba preparado ni dimensionado de base para adaptarnos a todas las necesidades que han surgido durante este año. En cuanto a qué hemos hecho bien, hemos sido rápidos y dinámicos a la hora de adaptarnos a los cambios. Cada uno de los profesionales que integran mi departamento se ha dejado la piel por y para los pacientes, reinventándose y trabajando en situaciones de mucha tensión en algunos momentos.

¿Cómo valora que el covid-19 se reconozca como enfermedad profesional?

Durante estos primeros meses de pandemia el virus ha afectado a un gran número de personas, bien por infección, bien por aislamiento. Una vez vaya evolucionando la pandemia y sepamos cómo afrontar la situación de forma más segura, se deberán adaptar las medidas.

¿Volverá la vida normal?

Como hemos comentado, las pandemias forman parte de la humanidad, por lo tanto, se podrían considerar normales. Si la pregunta es si volveremos a la vida tal como la conocíamos en 2019, volveremos, lo que no sé es en cuánto tiempo.