El listo no entiende nada

Algunos dirán que tengo fatiga pandémica, pero los que me conocen saben que soy así, de extremos, y lo reconozco: últimamente no aguanto a casi nadie. Ya podemos decir que estamos en guerra contra el coronavirus, que tenemos que ser responsables y cumplir las normas, que hay vidas en juego más allá de las nuestras y corremos el riesgo de contagiar a seres queridos, sí, ya podemos repetir todo esto una y otra vez, que ancha es Castilla. Siempre están los listos de turno que hacen botellones sin complejos, se juntan en locales y casas montando fiestas, van por la calle sin mascarilla, se saltan el cierre perimetral,... no, definitivamente no aguanto a tanta gente que va de lista por la vida haciendo lo que le viene en gana.

¿Qué nos queda? ¿Nos resignamos y sufrimos la cuarta ola? ¿No hemos tenido bastante con la primera, con la segunda, con la tercera? ¿No podemos pensar que estamos hablando de vidas, de gente que muere, que enferma, que sufre? ¿Tensamos la cuerda, una vez más, de los sanitarios, cansados, exhaustos y que tiemblan por la situación en las próximas semanas?

Y mientras, aguardamos unas vacunas que no llegan. No mareemos más la perdiz. Ayer mismo publicábamos que ni la mitad de los mayores de 80 años habían recibido la primera dosis cuando en diciembre nos decían que para marzo ya estarían el 80%. Mi suegro tiene 82 años y al principio le preguntaba a mi marido si le habían llamado para vacunarle, pero con el paso de las semanas lo he dejado estar, ya le tocará, pero al menos que no nos vendan la moto con compromisos que no pueden cumplir.

Definitivamente, últimamente no aguanto a casi nadie... y casi nadie me aguanta a mí.