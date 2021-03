El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado un documento de valoración sobre el Proyecto de Servicio Público de Transporte en el que lo califica de “plano, continuista, nada ambicioso, que no realiza una diagnosis de la situación actual y sin propuestas para hacer el transporte urbano en autobús más atractivo”.

“El bipartito de derechas ha presentado el proyecto de servicio público para la renovación de la contrata de autobuses tarde, como todo, en el que ni siquiera se realiza una diagnosis de la situación y el mapa de líneas actuales, no se plantea una movilidad para ganar viajeros; no se aumenta la flota de autobuses, no se apuesta por el vehículo eléctrico”, ha explicado Natxo Bellido portavoz de la formación progresista.

Desde Compromís también critican que en este documento se eliminan incluso algunas líneas circulares, en vez de reforzar la conexión entre barrios, "se disminuye la capacidad de la red al implementar microbuses y no aumentar la flota, y no se hace mención a la gestión y creación de redes sociales o aplicaciones móviles del servicio que mejorarían la experiencia de los usuarios y usuarias. En lo que se refiere al transporte bajo demanda para las partidas rurales, no se hace ninguna mención a la necesidad de contar con vehículos adaptados para personas de movilidad reducida", señalan.

“Es por todo esto por lo que en la comisión del miércoles sobre el transporte expresaremos nuestra decepción y presentaremos este documento. Vamos a ponernos a trabajar para proponer una versión alternativa para presentar a las alegaciones que habrá que realizar sobre el futuro del transporte urbano en la ciudad de Alicante”, ha concluido Bellido.